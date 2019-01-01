إنفانتينو يشيد بدور الخطيب في تطوير الكرة الأفريقية

الاتحاد الدولي أقام اجتماعه في القاهرة في 11 من الشهر الجاري

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

تسلم محمود الخطيب؛ أمس الأحد، خطاب شكر من جياني إنفانتينو؛ رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، حيث أشاد الخير بدور بيبو في تطوير الكرة الأفريقية.

رئيس القلعة الحمراء شارك في 11 من سبتمبر الجاري باجتماع الاتحاد الدولي مع عدد من رؤساء الأندية الأفريقية بالعاصمة المصرية "القاهرة"، لمناقشة تحسين البطولات الأفريقية في إطار التعاون بين فيفا والاتحاد الأفريقي "كاف".

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وقال إنفانتينو في خطاب أنه شارك لحماس الخطيب ورغبته في خدمة كرة القدم بالقارة السمراء عن طريق أفكار وخبرات كبيرة.

وأكد رئيس الاتحاد الدولي أن هذا التعاون سوف يساعد كثيرًا على مواصلة تطوير كرة القدم الأفريقية وبناء مستقبلها، لتحقيق المزيد من النجاحات على كافة المستويات.

يذكر أن الاجتماع شهد مناقشة عدة ملفات على رأسها تحسين مسابقات أندية القارة وحوكمة كرة القدم الإفريقية، وزيادة الإيرادات والعوائد من المسابقات والأحداث الرياضية، وكذلك التحكيم الإفريقي ونظام تراخيص الأندية والسلامة والأمن التي سوف تساهم في تطوير الرياضة التي توحد الشعوب.