محمد يوسف: معسكر إسبانيا مثالي وحصد اللقب هو الهدف

الأهلي تفصله مباراتين عن حسم لقب الدوري لصالحه

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أشاد محمد يوسف؛ المدرب العام للأهلي المصري، بالأجواء في معسكر الفريق الخارجي بإسبانيا، مؤكدًا أن هدف الجهاز الفني من ورائه خلق حالة كبيرة من التركيز للعودة لحصد لقب الدوري المصري الممتاز.

بعثة المارد الأحمر طارت أمس السبت، إلى إسبانيا، لمعسكر خارجي يستمر حتى 16 يوليو الجاري قبل العودة لاستئناف الدوري المحلي.

وقال يوسف، خلال تصريحاته للموقع الرسمي للقلعة الحمراء: "الأجواء مثالية للغاية من حيث اختيار المعسكر، الذي يتميز بالهدوء الشديد والطقس الجيد، إلى جانب جودة ملعب التدريب وفندق الإقامة، وهو ما يسهم في تحقيق الاستفادة المطلوبة التي يرغب بها الجهاز الفني من أجل المرحلة المقبلة".

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وأضاف: " الأهداف الفنية للمعسكر ستؤتي ثمارها بعد الاتفاق على خوض ثلاثة لقاءات ودية، تم اختيارها بعناية بما يخدم أهداف الجهاز الفني، وبما يتوافق مع النواحي البدنية والخططية بعدما خاض الفريق لقاء وديا في القاهرة قبل السفر إلى إسبانيا".

المدرب العام اختتم: "هناك حالة من التركيز الشديد من جانب اللاعبين لتحقيق أقصى استفادة من المعسكر ، قبل العودة لاستئناف مباريات الفريق في البطولة المحلية، فالمرحلة المقبلة مهمة للغاية لحسم بطولة الدوري، لذلك هناك إصرار كبير على بذل أقصى ما يمكن وتقديم أفضل أداء خلال المباريات المتبقية من أجل إسعاد الجماهير والتتويج باللقب".

يذكر أن الأهلي يخوض ثلاث مباريات ودية خلال معسكر إسبانيا، تبدأ بمواجهة غدًا الإثنين ثم يومي 11 و15 من الشهر الجاري.

ويتصدر الأحمر جدول ترتيب الدوري المحلي برصيد 74 نقطة ويتبقى له مباراتين، بفارق ست نقاط عن منافسه الزمالك، والذي له ثلاث مؤجلات.