محمد يوسف يعدد أسباب صعوبة مواجهة أطلع بره

الأهلي يستهل مشواره الأفريقي بملاقاة بطل جنوب السودان

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

يرى محمد يوسف؛ المدرب العام بالأهلي المصري، أن مواجهة أطلع بره الجنوب سوداني ليست سهلة كما يردد البعض، مشددًا على صعوبتها لعدة أسباب.

المارد الأحمر يلاقي بطل جنوب السودان في 11 من الشهر الجاري على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن ذهاب دور الـ64 من دوري أبطال أفريقيا.

وقال يوسف، خلال تصريحاته للموقع الرسمي للقلعة الحمراء: "صعوبة المباراة تكمن في غموض المنافس، فهو فريق مجهول بالنسبة لنا، لذلك نسعى لدراسته بشكل جيد لرصد نقاط القوة والضعف".

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وأضاف: "مواجهة أي فريق مجهول دائمًا ما تكون محفوفة بالمخاطر، نسعى للوقوف على كل كبيرة وصغيرة به، للاستعداد له وتجنب المفاجآت، خاصةً أنه لن يكون كتابًا مفتوحًا، كما هو الحال مع أي فريق معروف".

المدرب العام للشياطين الحمر تابع: "الأهلي دائمًا ما يحترم جميع منافسيه سواء على الصعيد المحلي أو الأفريقي، والتعامل مع كل المباريات يكون بأقصى درجة من التركيز والتقدير للمنافس".

واختتم: "خوض مباراتي الذهاب والإياب على أرضنا يبقى أمرًا إيجابيًا، حيث سيجنبنا مشقة السفر إلى جنوب أفريقيا وما يترتب عليها من إرهاق للاعبين، لذلك نسعى لاستغلال هذا الأمر وحسم بطاقة التأهل للدور التالي".

يذكر أن لقاء الإياب يُقام على ملعب برج العرب كذلك أحد أيام 23 أو 24 أو 25 من الشهر الجاري.