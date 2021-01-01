ليست عقوبة مغلظة .. لجنة الانضباط تصدر قرارها ضد العويس بعد واقعة القادسية

4 قرارات من لجنة الانضباط بشأن الجولة الـ12

أصدر لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الأربعاء، عدة قرارات بشأن أحداث مباريات الجولة الـ12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

تأتي على رأس أحداث الجولة، واقعة محمد العويس؛ حارس مرمى الأهلي، مع أحد أعضاء جماهير القادسية، إذ دخل الثنائي في مشادة كلامية، تطورت بعد المباراة إلى محاولات من الحارس للوصول للمشجع، للاعتداء عليه والتشابك مع مسؤولي الخصم.

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لجنة الانضباط قررت إيقاف العويس لمدة مباراتين، مع تغريمه 20 ألف ريال في قرار غير قابل للاستئناف، إذ أكد مراقب المباراة الواقعة في تقريره بأن الحارس حاول الاعتداء على مسؤولي المنافس، ليغيب عن مواجهتي الهلال وأبها المقبلتين.

فيما تقرر إيقاف محمد الصالح؛ مسؤول القادسية، مباراة واحدة مع غرامة 10 آلاف ريال في قرار غير قابل للاستئناف، للإساءة للعويس، بجانب إيقاف خالد المرشود؛ مسؤول القادسية، مباراتين وتغريمه 20 ألف ريال، للسبب نفسه.

كانت المباراة قد انتهت بتلقي الراقي الهزيمة الثانية على التوالي بثلاثية مقابل هدف وحيد، إذ هُزم قبلها بثلاثية نظيفة أمام التعاون.

وعلى جانب آخر، قرر لجنة الانضباط تغريم الفيصلي 15 ألف ريال سعودي في قرار غير قابل للاستئناف، نظرًا لتأخر نزول لاعبيه إلى أرض الملعب في شوط المباراة الثاني، خلال مواجهة أبها.

وكانت المباراة قد انتهت بفوز أبها بهدف نظيف، سجله كريم العواضي قبل نهاية اللقاء بخمس دقائق.