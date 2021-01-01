رسميًا .. إيقاف الشناوي وتغريمه بعد واقعة البنك الأهلي

الشناوي اعترض على حكم المباراة بعد صافرة النهاية

أصدر لجنة المسابقات التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم، الإثنين، عقوبة ضد محمد الشناوي؛ حارس مرمى الأهلي، على إثر ما بدر منه عقب نهاية مواجهة فريقه بالأمس أمام البنك الأهلي.

المارد الأحمر تعادلًا سلبيًا دون أهداف أمام الفريق الصاعد حديثًا للدوري الممتاز، ضمن الجولة الثامنة، في لقاء شهد جدلًا تحكيميًا كبيرًا بعد إلغاء هدف لرفاق الشناوي، أحرزه أيمن أشرف، بداعي التسلل.

وقررت لجنة المسابقات إيقاف حارس الشياطين الحمر لمدة أربع مباريات، وتغريمه 20 ألف جنيه، لما بدر منه في نهاية المباراة من سلوك غير رياضي.

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بذلك يغيب الشناوي عن الأهلي في مواجهات المقاولون العرب، بيراميدز، سموحة السكندري وطلائع الجيش.

الشناوي اعترض على حكم المباراة محمد سلامة، عقب إطلاقه صافرة النهاية، وحاول بعض زملائه التدخل لتهدئته ومنعه من الوصول للحكم.

مجلس إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب، أصدر بيانًا اليوم، اعتراضًا على القرارات التحكيمية في المباراة، واصفًا إياها بالفجة، ومطالبة اتحاد الكرة بالتدخل لإيقاف هذه الأخطاء. (طالع التفاصيل)

ويحتل الشياطين الحمر صدارة جدول الترتيب برصيد 17 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن الزمالك؛ صاحب الوصافة، والذي سيخوض مباراة هذه الجولة غدًا أمام الجونة.