فيديو | نائب رئيس لجنة الانضباط: لم نتخذ قرار إيقاف الشناوي

حارس الأهلي تم إيقافه أربع مباريات وتغريمه 20 ألف جنيهًا

أكد مازن يحيى؛ نائب رئيس لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم، أن اللجنة لم تتخذ القرار الصادر ضد محمد الشناوي؛ حارس مرمى الأهلي، موضحًا أن لجنة المسابقات هي من نظرت شكوى الحكم.

حارس الشياطين الحمر تم إيقافه لمدة أربع مباريات، مع تغريمه 20 ألف جنيهًا، على خلفية سلوكه غير الرياضي تجاه الحكم، عقب نهاية مواجهة فريقه أمام البنك الأهلي.

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هذه المباراة شهدت جدلًا تحكيميًا في ظل إلغاء الحكم هدف للأحمر، سجله أيمن أشرف، بداعي وجود خطأ على اللاعب، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي دون أهداف، ضمن الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.

وقال نائب رئيس لجنة الانضباط، خلال تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس": "لا يحق لي التكلم في قضية الشناوي، لأنها لم تُحال إلى لجنة الانضباط، في الموسم الماضي كان يُحال لنا كافة القضايا وكان هناك تنسيق تام مع رئيس لجنة المسابقات وقتها حسام زناتي، وبالموسم الحالي يُحال لنا بعض القضايا وأصدرنا بعض القرارات، آخرها في 18 يناير أحيل لنا واقعة تعدي مدير الكرة بنادي المنصورة على أحد الحكام وكذلك واقعة مهاجمة وجيه أحمد؛ رئيس لجنة الحكام، لسيد عبد الحفيظ؛ مدير الكرة بالأهلي، في تصريحات إعلامية وغيرها".

بسؤاله عن عدم إحالة قضية الشناوي للانضباط رغم تشابهها مع اعتاد مدير الكرة بالمنصورة على أحد الحكام، أجاب: "قضية المنصورة أُحيلت لنا بناءً على شكوى من مدير إدارة لجنة المسابقات والمدير التنفيذي لاتحاد الكرة قام بإحالتها للجنة الانضباط".

وأضاف: "بعد ظهور لائحة لجنة المسابقات، جاري التنسيق لعقد اجتماعًا مع أحمد مجاهد؛ رئيس اللجنة الثلاثية، ولا تدخل في عمل لجنة الانضباط بدليل أن الشكاوى التي تُحال لنا، نصدر قرارات فيها".

مازن يحيى نائب رئيس لجنة الانضباط يكشف هل لجنة الانضباط هي من اتخذت عقوبة الشناوي أم لا ويوضح القضايا التي تتخذ فيها اللجنة قرارات#ملعب_ONTime#ONTime_Sports pic.twitter.com/arLvCaPtx5 — OnTime Sports (@ONTimeSports) January 19, 2021

يذكر أن الأهلي يحتل وصافة جدول الترتيب برصيد 17 نقطة، بفارق نقطتين عن الزمالك، صاحب الصدارة.