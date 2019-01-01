مجدي عبد الغني ردًا على المشككين في أهلاويته: لست مجرد مشجع.. اتقوا الله

فيديو قديم يثبت ثقة عبد الغني في حصد الأهلي اللقب، يستند عليه للرد على المشككين بانتمائه

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد مجدي عبد الغني؛ نجم الأهلي الأسبق وعضو الاتحاد المصري لكرة القدم المستقيل، على انتمائه للقلعة الحمراء، رافضًا نغمة التشكيك في أهلاويته التي تتردد في الفترة الأخيرة.

الأهلي توج قبل أيام بطلًا للدوري المصري الممتاز للمرة الـ41 في تاريخه بعد صراع شرس مع الزمالك، حسمه لصالحه بفارق ثماني نقاط.

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ونشر عبد الغني فيديو قديم، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، يؤكد خلاله أن بيراميدز لن يحصد اللقب، معلقًا: "الدوري يعرف مكانه".

وكتب: "هذا الفيديو عندما كان الأهلي في أواخر الدوري، هذا ردًا على الناس المحترمين، الأهلي بيتي شجعته ولعبت فيه وحققت بطولات معه، ولست مجرد مشجع فقط أعلق عبر فيس بوك، اتقوا الله".

الفيديو دا لما كان الاهلي في اواخر الدوري بس دا رد علي الناس المحترمين الاهلي بيتي شجعته ولعبت فيه وحققت بطولات معاه مش مجرد شجعت بس وداخل اعمل رد او كومنت علي الفيس

اتقوا الله pic.twitter.com/2gB6sV31QL — Magdy AbdElGhany (@MagdyAbdEGhany) July 29, 2019

يذكر أن المارد الأحمر حقق الفوز بالأمس أمام غريمه التقليدي الزمالك في القمة 118 بهدف وحيد، سجله علي معلول، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن الجولة الأخيرة من الدوري المصري الممتاز.