فيديو | حكم إنجليزي سابق يُهاجم قرار إلغاء هدفي الأهلي ومانشستر يونايتد

أكد الحكم الدولي الإنجليزي السابق ديرموت كالاجر خطأ قرار الحكم محمد سلامة إلغاء هدف النادي الأهلي ضد فريق البنك الأهلي ضمن الجولة التاسعة من الدوري المصري .

الأهلي فشل في الوصول لمرمى منافسه بخلاف الهدف الملغى من جانب الحكم بعد العودة إلى تقنية الفيديو، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي ويخسر الفريق نقطته الرابعة في 7 مباريات.

واستطاع أيمن أشرف إحراز هدف الأهلي الأول عند الدقيقة الـ57 من المباراة وقد احتسبه الحكم في البداية لكنه قرر التراجع بعد العودة إلى الـVAR واحتساب خطأ ضد مدافع الأهلي نظرًا لوثبه على الخصم.

وقد أثار هذا القرار جدلًا واسعًا على السوشيال ميديا وكذلك استياء المدير الفني للأهلي "بيتسو موسيماني" ومدير الكرة "سيد عبد الحفيظ"، إذ قال الأول أنه ينتظر بشغف لرؤية سبب اتخاذ الحكم مثل هذا القرار.

النجم السابق والإعلامي الحالي أحمد حسام ميدو استضاف الحكم الإنجليزي الشهير وسأله عن تلك الحالة التحكيمية الجدلية، وقد أبدى كالاجر دهشته الكبيرة من إلغاء الهدف مشبهًا إياه بهدف المدافع الإنجليزي جاري ماجواير ضد بيرنلي الأسبوع الماضي، مشيرًا إلى أن جُل أهداف المهاجمين الكبار كانت ستُلغى لو سار الحكام على رأي الحكم محمد سلامة.

مضيفًا "أرى أنه هدف صحيح تمامًا، المهاجم كان له كل الحق في صراعه على الكرة ومحاولة لعبها، قرار الحكم إلغاء الهدف غريب".

تابع "كان هناك حالة مشابهة في الدوري الإنجليزي الأسبوع الماضي، إذ سجل ماجواير هدفًا وألغاه الحكم، وقد دخلت في نقاش مع آلان شيرار حول هذا القرار وأخبرته أن عليه إلغاء معظم أهداف المهاجمين الكبار في البريميرليج إن كان مع إلغاء هذا الهدف، لأنه كان صحيح تمامًا".

الحكم الإنجليزي أكد صحة الحكم في عدم احتساب ركلة جزاء للأهلي في لقطة لمس مدافع البنك الأهلي الكرة بيده داخل منطقة جزائه.

Harry Maguire thought he'd given #MUFC the lead at Turf Moor but it's ruled out for a foul in the box! ❌



