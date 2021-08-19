الراقي حصل اليوم الخميس على شهادة الكفاءة المالية ولكن..

ظهرت مشكلة جديدة لإدارة النادي الأهلي السعودي برئاسة ماجد النفيعي، بعد حل مشكلة شهادة الكفاءة المالية، ربما أفسدت فرحة الحصول على الشهادة.

الراقي أعلن اليوم الخميس، حصوله على شهادة الكفاءة المالية، بعدما كان في المركز الثالث بقائمة الأندية الأكثر ديونًا بواقع 124.383.600 مليون ريال.

اقرأ أيضًا | تحذير للأهلي من حكم الحزم .. تسبب في خطأين كارثيين من قبل

هذه الشهادة ستمكن الأهلي من قيد لاعبيه الجدد الذين تعاقد معهم خلال الميركاتو الصيفي الجاري؛ محمد مجرشي، فراس الغامدي، الكرواتي فيليب براداريتش، السنغالي نداو، المقدوني أزجيان أليوسكي، والبرازيليان باولينيو ودانكلر.

لكن هناك مشكلة، فوفقًا لصحيفة "الشرق الأوسط" فإن مصادر مقربة من نادي الفتح أكدت أن إدارة النادي ستقوم باللجوء إلى الجهات المختصة، من أجل تسريع عملية دفع الأهلي لستة ملايين ريال من صفقة انتقال محمد المجحد من النموذجي إلى الراقي.

وأشارت مصادر الصحيفة إلى أن موقف النموذجي قوي للغاية في القضية، ولا مخاوف من خسارتها، إذ قالت المصادر: "لا يمكننا الحديث عن القضية كونها منظورة أمام الجهات المختصة، لكن الحق الثابت للفتح هو ستة ملايين ريال، وهناك مسار قانوني لحصول النادي على حقوقه من هذه الصفقة".

المجحد كان قد انضم للراقي في صيف عام 2019، ومن المفترض أن عقده مستمر حتى نهاية موسم 2023-24.

وشارك صاحب الـ23 عامًا في 20 مباراة بقميص الأهلي، سجل خلالها ثلاثة أهداف، وصنع هدف آخر.