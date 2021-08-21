الأهلي لم يتوقف .. نجم جديد على رادار الراقي

هل ينجح الأهلي في إتمام التعاقد مع هذا اللاعب؟

يبدو أن إدارة النادي الأهلي، برئاسة ماجد النفيعي، لم تكتفِ بالصفقات القوية التي أبرمتها خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ومازالت تبحث عن تدعيم صفوف الراقي بلاعبين مميزين.

الأهلي نجح في إبرام صفقات قوية، وذلك من أجل تعويض الموسم الماضي، والذي لم ينجح الراقي خلاله في تحقيق أي إنجاز يذكر.

من هو اللاعب الذي يرغب الأهلي ضمه؟

وأكدت صحيفة "عكاظ" السعودية، على أن إدارة النادي الأهلي، دخلت في مفاوضات رسمية مع نادي الوحدة، من أجل ضم النجم البرازيلي أنسيلمو.

الأهلي يفاوض إدارة الوحدة خلال الوقت الحالي، من أجل إقناع مسؤوليه بالتخلي عن خدمات أنسيلمو لمصلحة الراقي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

لماذا يريد الأهلي التعاقد مع أنسيلمو؟

الأهلي يريد التعاقد مع أنسيلمو، ليكون بديلًا للاعب الوسط الصربي ليوبومير فيسا، والذي اقترب من الرحيل عن صفوف الفريق، خلال الفترة المقبلة.

ويبدو أن الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة الألباني بيسنيك هاسي، غير مقتنع بمستوى اللاعب الصربي فيسا، وبالتالي رحيله عن الفريق ستكون مرتبطة بالتعاقد مع أنسيلمو.

ما هي الصفقات التي أبرمها الأهلي حتى الآن؟

ونجح الأهلي في إجراء صفقات بالجملة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث تعاقد مع 5 لاعبين أجانب مميزين، بالإضافة إلى لاعب محلي واحد.

الأهلي تعاقد مع البرازيلي باولينيو ومواطنه دانكلير بيريرا، والكرواتي فيليب براداريتش، والمقدوني إزجيان أليوسكي، والسنغالي ألاسان نداو، واللاعب المحلي الوحيد هو محمد مجرشي.

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