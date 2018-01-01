لاسارتي يتحدث عن دوافعه للعمل بالأهلي وشيء يقلقه وطلب خاص من الجمهور

الأوروجوياني كشف عديد من التفاصيل في المؤتمر الصحفي..

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

عقد النادي الأهلي المصري اليوم الإثنين، بمقر النادي بالجزيرة، مؤتمرًا صحفيًا لتقديم الأوروجوياني مارتن لاسارتي؛ المدير الفني الجديد للفريق.

وأعلن سيد عبد الحفيظ؛ مدير الكرة بالنادي، بالأمس التعاقد مع الأوروجوياني لمدة موسم ونصف، على أن يعاونه محمد يوسف؛ مدرب عام، وسباستيان؛ مدرب مساعد، وطارق سليمان؛ مدرب حراس مرمى.

لاسارتي تحدث في العديد من النقاط خلال المؤتمر الصحفي، نستعرضها في السطور التالية..

لماذا وافقت على تولي مسؤولية الأهلي؟

اخترت الأهلي لتاريخه العظيم وأهدافه العظيمة، فهو من أكبر الأندية في المنطقة، الأهداف أهم شيء حاليًا، وأنا أعيش الكرة بشغف، وقدمت إلى هنا للفوز فقط، ووسائلنا هي العمل ولاعبين جاهزين وجيدين، لذلك على كل فرد في الفريق أن يقوم بواجبه كما يجب سواء نجم أو لاعب صغير، كلنا فريق واحد ومجموعة واحدة يجمعنا هدف واحد، وروح الفريق كذلك شيء مهم، عندما ننجح في النهاية فهذا يحسب لنا جميعًا ويسعدنا ويسعد الجماهير، لذلك لدينا إرادة كبيرة على بدء مهمتنا.

ما الشروط التي حددتها للموافقة على عرض الأهلي؟

لم تكن لدي أي شروط من ناحية جهازي المعاون، أنا مؤمن بالانتماء الموجود لدى أعضاء الجهاز المعاون، لذلك هناك فردين مصريين في الجهاز، وهذا يفيدنا كثيرًا.

هل كنت تتابع الكرة العربية بشكل عام والمصرية بشكل خاص؟

الكرة شيء عالمي حاليًا، وهذا يجبرني أن أكون على علم ودراية بكل شيء، بالتأكيد أحتاج لوقت لمعرفة الكثير عن الفريق، لكن تاريخ الأهلي لا يحتاج للحديث عنه، فهو من ضمن أكثر 10 فرق بالعالم حصولًا على بطولات، فتاريخه يتحدث عنه.

"وضعت يدي على نقاط القوة والضعف من متابعة مباريات الأهلي، أعدكم بحصد البطولات" - لاسارتي 🗨️ pic.twitter.com/UL4OVpxTGh — جول مصر (@goaleg) ١٧ ديسمبر ٢٠١٨

اكتشفت من قبل نجمي هما الأوروجوياني لويس سواريز والفرنسي أنطوان جريزمان، فهل ستكتشف لاعبين جدد من ناشئي الشياطين الحمر؟

جئت من عالم يعطي فرصًا للاعبين الجدد، هذا طبيعي يحدث كل يوم، كنت محظوظًا أنني في طريقي اكتشفت جريزمان وسواريز، والحقيقة أن ظهورهم في طريقي جيد بالنسبة لي، أنا أحب أن أكتشف اللاعب صاحب الشخصية والموهبة حتى يمكنني أن أساعده.

ما هي الطريقة التي ستعتمدها مع الأهلي؟

عملت في أماكن كثيرة وبلاد كثيرة، وهذا يساعدني أن استخدم طرق لعب مختلفة، أعتقد أن معرفتي بإمكانيات اللاعبين تأتي أولًا ثم سنحدد على إثرها التكنيك المناسب للفريق، والتغيير لن يكون كبيرًا في البداية، سيكون تدريجيًا، فمثلًا في أوروبا يلعبون 4-2-3-1، وفي أمريكا الجنوبية 4-3-3، وأنا سأختار الطريقة المناسبة لمصر.

هل تشعر بالرهبة كونها التجربة الأولى لك في أفريقيا؟

بالفعل هي التجربة الأولى لي في القارة السمراء، لكنني خضت تجربة أولى لي في أوروبا، دائمًا هناك أول مرة، أهم شيء الطريقة التي سأتعامل بها مع هذه الفرصة، كنت أود الحصول على الفرصة الحالية، لذلك لن أفرط فيها.

ماهي دوافعك مع الأهلي؟

اخترت الأهلي لأنه من أكبر النوادي وتاريخه عظيم وأهدافه كبيرة، من يعش الكرة بشغف، يضع كل ذلك أمام عينيه ويسعى له.

الجماهير تتطلع لتتويج بدوري أبطال أفريقيا والعودة مجددًا للعب في كأس العالم، فهل تعد بذلك؟

الوعود دائمًا وعود، وأنا أعد فقط أنني أعمل، وسأسعى بالتأكيد للحصول على البطولات، لكن أهم شيء أن نعمل بجد.

ما انطباعاتك عن المجموعة الحالية من اللاعبين؟

شاهدت ست مباريات ونصف للفريق، ولدينا فيديوهات أخرى أتابعها، رأيت المباريات غير الاعتيادية للفريق وأخرى جيدة وأخرى تحتاج لتحسن.

هل وقفت على سلبيات الفريق من خلال هذه المباريات؟

حددت بعضها وليس جميعها من خلال المباريات التي شاهدتها، وأرى أن هناك بعض الجوانب تحتاج لتحسن.

ماذا عن صفقات يناير المقبل؟

بالتأكيد سيكون لي دور في اختيار بعض اللاعبين مع سيد عبد الحفيظ وإدارة النادي.

وماذا عن الراحلين؟

الكرة مثل الحياة، ليس دائمًا عادلة، أهم شيء إتخاذ قرارات مناسبة للفريق، سأحاول مع ضيق الوقت، اختيار الأفضل.

الأهلي يعاني من كثرة الإصابات في الفترة الأخيرة، كيف ترى ذلك؟

تحدثوا معي عن المصابين، هذا يقلقني قليلًا بالتأكيد، سنرى ما هي الخطة المناسبة لتفادي هذه المشكلة، لتجنبها في المستقبل، كإعداد مميز أو أي طريقة مناسبة لتحسين من وضع المصابين.

دائمًا ما يكون هناك ضغط من قبل جمهور الأهلي لتحقيق الفوز، كيف ستتعامل مع هذا الضغط؟

قلت من قبل أنني معتاد على الفوز، وأنا حصلت على الكأس في أمريكا اللاتينية مع ناسيونال الذي لعبت له وقمت بتدريبه بعد ذلك، لذلك أعرف تمامًا طريق الفوز.

كيف ترى الحضور الجماهيري المحدود في مباريات الدوري المصري؟

أهم نقاط الفوز هي روح الفريق، وداخل هذه الروح يوجد الجماهير وطاقتهم، التي نحتاجها من أجل الفوز بالبطولات، ووجودهم أفضل بالنسبة لنا.

كان لدي بعض العروض، كان أفضلها الأهلي بفرق كبير عن الآخرين، لذلك أنا هنا الآن.

أخيرًا رسالتك لجمهور الأهلي؟

اصبروا قليلًا على الفريق وليس عليّ، سأعمل بجد حتى نصل للأهداف التي نريدها جميعًا وأنا واثق من أننا سننجح. الأهلي يجري حاليًا تغييرات مهمة، حاليًا لا بد أن نتوافق مع ما يتوافر لدينا، ولدينا فيديوهات لدراسة المنافسين، بجانب المعلومات التي سأتحصل عليها من الجهاز المعاون.