عبد الحفيظ: رحيل لاسارتي غاضبًا؟ لن تنالوا من فرحتنا

لجنة التخطيط عقد اجتماعها ظهر اليوم، لكن قيل ان الجلسة لم ترضِ المدرب الأوروجوياني

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أوضح سيد عبد الحفيظ؛ مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري، حقيقة مغادرة الأوروجوياني مارتن لاسارتي؛ المدير الفني للفريق، لاجتماع لجنة التخطيط ظهر اليوم الثلاثاء، غاضبًا، نافيًا حدوث الواقعة، واصفًا إياها "من وحي خيال الكاتب".

لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء برئاسة طه إسماعيل، عقد اجتماعها ظهر اليوم، بحضور الأوروجوياني ومدير الكرة، لمناقشة قائمة الفريق المحلية والأفريقية.

وقال عبد الحفيظ، في تصريحاته للموقع الرسمي للقلعة الحمراء: "ما ردده البعض عن ترك لاسارتي الاجتماع غاضبًا كلام عارٍ تمامًا من الصحة، وجاء من خيال كاتب هذا الخبر، بل أن الاجتماع كان مثمرًا بشأن رؤية للجنة والجهاز الفني حول القائمتين المحلية والأفريقية".

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وأضاف: "اللجنة تدعم لاسارتي وجهازه، ولم يكن هناك أي خلاف حول أية أمور، بالعكس كان هناك حوار إيجابي يخدم مصلحة الفريق انتهى باعتماد القائمة الأفريقية، أما القائمة المحلية تم تأجيل حسمها للفترة المقبلة، خاصةً أنه لا يزال هناك وقت على موعد إغلاق القيد المحلي عكس القيد الأفريقي الذي ينتهي غدًا الأربعاء".

مدير الكرة اختتم: "البعض يحاول النيل من فرحة الأهلي وجماهيره بعد الفوز بالدوري ببث معلومات مغلوطة، لكن هذا لن يحدث والأهلي يسير في طريقه الصحيح دون الالتفات لمثل هذه الأمور".

يذكر أن الأهلي توج مؤخرًا بطلًا للدوري المصري الممتاز بعدما حصد 80 نقطة متفوقًا على غريمه التقليدي الزمالك بثماني نقاط.