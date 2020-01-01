رسميًا - الأهلي يعلن تجميد تدريباته لأجل غير مسمى بسبب كورونا

كورونا يجبر الجميع على غلق أبوابه

أعلن النادي الأهلي المصري رسميًا اليوم الثلاثاء، تجميد النشاط الرياضي به، على إثر تفشي مرض كورونا في جميع أنحاء العالم.

الاتحاد المصري لكرة القدم كان قد أعلن في وقت سابق اليوم، إيقاف المباريات في مختلف المسابقات لمدة 14 يومًا، على أن يُدرس الموقف بعدها. (طالع التفاصيل)

وأرسل مجلس القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب، خطابًا لكافة مديري القطاعات ومديري الأجهزة الفنية، لإخطارهم بإيقاف النشاط حتى إشعار آخر.

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وجاء نص خطاب الأهلي كالتالي:

السادة / رؤساء ومديري الأجهزة الفنية ومديري قطاع الناشئين والناشئات ومديري الأكاديميات تحية طيبة وبعد…

تقرر إيقاف النشاط الرياضي (التدريبات والمباريات) وذلك لاتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تضمن الحفاظ على صحة كافة جميع الأجهزة واللاعبين لحين إشعار آخر.

وتقرر عقد اجتماع بقاعة فكري أباظة بمقر النادي بالجزيرة يوم الأحد الموافق 15/3/2020 في تمام الساعة 2 ظ.

مع اعتبار هذا الموضوع هام وعاجل.

يذكر أن الأهلي يتصدر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 49 نقطة من 17 مباراة بفارق 16 نقطة عن المقاولون صاحب الوصافة والذي خاض 18 مباراة.