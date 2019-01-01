فايلر يحقق ما غاب عن الأهلي منذ عهد مانويل جوزيه

السويسري ناجح حتى الآن في مهمة مع الشياطين الحمر

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

نجح السويسري رينيه فايلر؛ المدير الفني للأهلي المصري، في أولى المهام له بدوري أبطال أفريقيا، بقيادة المارد الأحمر لدور المجموعات، بعد الفوز أمام كانو سبورت الغيني الإستوائي.

الأحمر حقق الفوز اليوم السبت، أمام الفريق الغيني الإستوائي برباعية نظيفة، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن إياب دور الـ32. (طالع تقرير المباراة)

ويعد هذا الفوز هو الرابع على التوالي للمدرب السويسري منذ توليه المسؤولية الفنية للشياطين الحمر، حيث انتصر من قبل في الذهاب أمام كانو (2-0) ثم أمام الزمالك بالسوبر المحلي (3-2)، وأخيرًا أمام سموحة بالجولة الأولى من الدوري المصري (1-0).

الفوز بأول أربع مباريات متتالية لمدرب قاد الأهلي، لم تحدث منذ عام 2004 وقتما قاد الأسطورة البرتغالية مانويل جوزيه، المارد الأحمر في ولايته الثانية.

وقتها حقق الأهلي الفوز أمام الترسانة (2-0)، الكروم (2-0)، أسوان (3-0)، والإسماعيلي (2-1)، بالدوري المصري الممتاز، على التوالي في أول مشوار البرتغالي مع الشياطين الحمر.