الأهلي يرحب بتأخير مباراته أمام كانو سبورت

الأهلي يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار

عبده الليثي فيسبوك تويتر

أعطى النادي الأهلي، مرونة في تأجيل مباراته أمام كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية لمدة 120 دقيقة، خلال القاء الذي سيقام ضمن مباريات دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

ويغادر الأهلي إلى غينيا الاستوائية خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء المقبل، من أجل مواجهة كانو سبورت، يوم 14 سبتمبر الجاري.

وكشف سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بفريق الأهلي، أنه تلقى اتصالًا من مسؤولي كانو سبورت من أجل تأجيل المباراة ساعتين، وهو ما رحب به النادي الأحمر.

ويرغب كانو سبورت في تأجيل المباراة من الساعة الثالثة عصرًا لتقام في تمام الخامسة، حسب طلبهم وهو ما وافق عليه النادي الأهلي.

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وأشار عبدالحفيظ إلى التركيز الكبير من قبل اللاعبين بالفريق من أجل تحقيق نتيجة إيجابية خلال المباراة المقبلة سعيًا لاستكمال مشوار البطولة نحو اللقب.

ويسافر مدير الكرة وسمير عدلي المدير الإداري، إلى غينيا الاستوائية قبل الفريق من أجل ترتيب استقبال بعثة المارد الأحمر هناك.