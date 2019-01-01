الأهلي: الاتحاد الإفريقي لم يخطرنا بتغيير موعد مواجهة النجم الساحلي

النجم الساحلي يريد تأجيل مباراته أمام الأهلي لمدة 24 ساعة.

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، لم يخطر ناديه، بتغيير موعد مباراة النجم الساحلي، بدوري أبطال إفريقيا.

النجم الساحلي أعلن في وقت سابق، عن رغبته في تأجيل مباراته أمام الأهلي، لمدة 24 ساعة، لتقام يوم 30 نوفمبر بدلًا من 29 من نفس الشهر.

عبد الحفيظ قال خلال تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي: "لم نتلق أية مكاتبات رسمية من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بشأن إجراء أي تعديل على موعد مباراة النجم الساحلي التونسي".

مدير الكرة تابع: "موعد المباراة وفقًا للمكاتبة الرسمية التي وصلت من الاتحاد الإفريقي، محدد لها يوم 29 نوفمبر، على استاد رادس بالعاصمة التونسية".

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وشدد عبد الحفيظ على أن الأهلي يتعامل فقط مع المكاتبات الرسمية التي تصله، حيث لم يصل حتى الآن أي مكاتبة جديدة بخصوص موعد المباراة.

الأهلي يقع في المجموعة الثانية التي تضم النجم الساحلي التونسي، والهلال السوداني، وبلاتينوم الزيمبابوي، ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

مواجهة الأهلي والنجم الساحلي التونسي، ستكون هي الافتتاحية، ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا، حيث ستقام على ملعب رادس في تونس.