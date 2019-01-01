الأهلي يستعيد ذكريات مونديال الأندية بالفوز على هيروشيما الياباني

الأهلي يحيى ذكرى الفوز على هيروشيما الياباني.

استعاد النادي الأهلي ذكرياته، بالمشاركة في كأس العالم للأندية عام 2012، والتي استفتح فيه مواجهاته بلقاء هيروشيما الياباني.

الأهلي فاز على هيروشيما الياباني بهدفين دون رد، في المباراة الأولى بكأس العالم للأندية التي أقيمت في اليابان، ليتأهل لمواجهة كورينثيانز البرازيلي في نصف نهائي البطولة.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورًا من مباراة هيروشيما الياباني.

وعلقت صفحة الأهلي: "الأهلي زي النهاردة.. الأحد 9 ديسمبر 2012.. فريقنا يفوز على هيروشيما الياباني 2/1 بكأس العالم للأندية باليابان".

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وتابعت: "سجل أهداف فريقنا السيد حمدي وأبوتريكة، هل تتذكر من كان نسر المباراة!؟".

وخسر الأهلي في نصف النهائي أمام كورينثيانز بهدف دون رد، قبل الخسارة أمام مونتيري المكسيكي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

الأهلي شارك في كأس العالم للأندية 5 مرات أعوام "2005، 2006، 2008، 2012، 2013"، حيث أبرز إنجازاته الحصول على الميدالية البرونزية في نسخة 2006.