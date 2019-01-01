الجمهور يمنح الشحات لقب "نسر الأهلي"

صاحب الـ27 عامًا يقدم أداءً أكثر من رائع مع الشياطين الحمر هذه الفترة

زهيرة عادل فيسبوك تويتر

أعلن الحساب الرسمي للنادي الأهلي المصري، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فوز حسين الشحات؛ جناح أيمن الفريق، بجائزة أفضل لاعبي الفريق خلال شهر سبتمبر الماضي.

اختيار صاحب الـ27 عامًا لمنحه لقب "نسر الأهلي" جاء عبر تصويت أُطلق لجمهور المارد الأحمر للاختيار، انحصر بها المنافسة في الأخير بين الثلاثي الشحات ورمضان صبحي والنيجيري جونيور أجايي.

الخطيب للاعبين: واصلوا الانطلاقة القوية وتقديم ما يليق بالأهلي

وشارك الشحات الشهر الماضي في ثلاث مباريات مع الشياطين الحمر بواقع 186 دقيقة، سجل خلالها هدفين وصنع آخر.

وساهم اللاعب الذي انضم للقلعة الحمراء في يناير 2019 في تأهل الأهلي إلى دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، بعدما سجل هدفًا في فوز فريقه أمام كانو سبورت في الإياب برباعية نظيفة.

إليكم نسر شهر سبتمر لاعبنا حسين الشحات 👏🏻🦅🌟



٣ مباريات 🏟

١٨٦ دقيقة ⏱

⚽️⚽️ هدف

١ صناعة أهداف 👟#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/n0YU7hgdS7 — ‏النادي الأهلي (@AlAhly) October 15, 2019

وكذلك تألق الشحات في الدوري المصري، وشارك في انفراد الأهلي بصدارة جدول الترتيب بتسع نقاط من ثلاث مباريات بفارق نقطتين عن أقرب منافسيه.