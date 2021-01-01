فيسا يرفض العودة والأهلي يُحاول تفادي فسخ عقده من جانب واحد

اللاعب لم يعد حتى الآن من صربيا

أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن السبب الحقيقي خلف استبعاد ليوبومير فيسا من قائمة الأهلي في دوري أبطال آسيا هو رفضه العودة من صربيا إلى جدة لعدم حصوله على مستحقاته المالية ورواتبه المتأخرة.

لاعب الوسط كان قد تعرض للإصابة خلال مواجهة الشباب في 22 فبراير الماضي، وقد غادر بعدها السعودية متوجهًا إلى بلاده للعلاج هناك على أن يعود إلى جدة في نهاية مارس.

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فيسا لم يعد في الموعد المحدد، وأوضح النادي أن سبب ذلك هو إصابته بفيروس كورونا ونفى كل ما أثير حول رفضه العودة بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية، وأشار المسؤولون في الأهلي إلى أنه سيعود فور تعافيه من كوفيد 19.

الرياضية أوضحت في نسختها الصادرة صباح اليوم أن فيسا يرفض العودة إلى جدة قبل الحصول على مستحقاته المالية ورواتبه المتأخرة، مشيرة إلى أنه أرسل للنادي طلبًا لفسخ عقده من جانب واحد قبل عدة أيام، وذلك بعدما كان قد أنذر المسؤولين بالإقدام على تلك الخطوة قبل شهر تقريبًا ولم يجد أي رد فعل رسمي من جانبهم.

وأضافت الصحيفة أن الإدارة الأهلاوية برئاسة عبد الإله مؤمنة تسعى جاهدة حاليًا لتأمين مبلغ 850 ألف يورو لصالح فيسا، حتى تتفادى خطوة فسخ العقد وتُعيده إلى صفوف الفريق، خاصة أن المهلة التي أمام النادي قبل فسخ العقد رسميًا تنتهي بعد 7 أيام.

وفيما أشارت الرياضية إلى أن مصادرها الخاصة تؤكد أن استبعاد اللاعب من القائمة القارية وغيابه عن المباريات يأتي بسبب مستحقاته المالية، نقلت عن مصدر رسمي من داخل الأهلي قوله أن غياب فيسا لا علاقة له بالجوانب المالية.