كورونا يتسبب في تأجيل حسم الأهلي لموقف أحمد فتحي

جلسات إكرامي وعاشور وسليمان تمت، ويتبقى فتحي

وصل تأثير فيروس كورونا إلى جلسات حسم مصير اللاعبين، ولم يتوقف فقط عند حد إيقاف النشاط الرياضي في مصر.

رئاسة الوزراء كانت قد أعلنت قبل أيام تجميد النشاط الرياضي في كافة أنحاء الجمهورية لمدة 14 يومًا، في محاولة للسيطرة على انتشار الفيروس المستجد.

وقررت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي المصري برئاسة محسن صالح تأجيل اجتماعها الذي كان من المقرر عقده اليوم الأحد، مع أحمد فتحي؛ ظهير أيمن الفريق، لحسم تجديد عقده مع النادي.

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عقد فتحي بالقلعة الحمراء ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وحتى الآن لم يتم الاتفاق معه حول موقفه سواء بالرحيل أو شروط التجديد حال الاستقرار على بقائه.

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وجاء قرار تأجيل الجلسة عقب قرار مجلس الإدارة بغلق فروع النادي الثلاثة وتعليق تدريبات فريق الكرة وكافة الأنشطة الرياضية حتى نهاية مارس الجاري، كإجراء احترازي لمواجهة كورونا.

وفي الوقت نفسه، يتواجد اللاعب حاليًا خارج العاصمة القاهرة، حيث يقضي إجازته مع أسرته، لحين وضوح الرؤية بالنسبة لاستئناف التدريبات.

الجلسة كان من المقرر أن تقام الخميس الماضي، إلا أنها تأجلت لظروف تواجد فتحي خارج القاهرة.

يذكر أن لجنة التخطيط اجتمعت خلال الأيام الماضية مع حسام عاشور وشريف إكرامي واتفقت مع الأول على الاختيار ما بين الاعتزال والحصول على بعض الإمتيازات وما بين اللعب لنادٍ آخر، بينما وافقت إكرامي الرأي حول قراره بالرحيل الذي أعلنه قبل أشهر.

وحضر هذه الجسات أيضًا اللاعب وليد سليمان، لكن تم الاتفاق معه على تجديد عقده حتى نهاية موسم 2021-2022.