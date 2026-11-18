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كشف ميجيل أنخيل تينا، المدير الرياضي لنادي فياريال الإسباني، عن تطورات مهمة بشأن مستقبله؛ وذلك في أعقاب ارتباط اسمه بالانتقال إلى عملاق جدة الأهلي، خلال الفترة القادمة.

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الأهلي يبحث عن مدير رياضي جديد؛ وذلك في أعقاب "إقالة" البرتغالي روي بيدرو باراز من منصبه، ثم استقالة أسامة هوساوي بعدها مباشرة.

نعم.. هوساوي تولى منصب المدير الرياضي لأيام قليلة، بعد "إقالة" روي بيدرو؛ ولكنه استقال اعتراضًا على سياسات مسؤولي النادي الجدّاوي، في عدد من الملفات المهمة.

* ماذا قال ميجيل أنخيل تينا؟

تينا اعترف في تصريحات لصحيفة "الميدان الرياضي"، مساء اليوم الأربعاء، بوجود مفاوضات مع النادي الأهلي بالفعل.

إلا أن المدير الرياضي الإسباني رفض الكشف عن تفاصيل هذه المفاوضات؛ قائلًا: "لن أتحدث عن الكواليس، احترامًا لعقدي مع فياريال وللنادي الأهلي".

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وشدد تينا في ختام تصريحاته، على أن قرار انتقاله إلى الأهلي، لتولي منصب المدير الرياضي بشكل رسمي، في يد إدارة فياريال التي تمتلك عقده.

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ويسعى مسؤولو الأهلي، إلى حسم التعاقد مع مدير رياضي جديد، في أسرع وقت ممكن؛ وذلك من أجل الإشراف على الملفات المتعلقة بالفريق الأول، ووضع التصورات الفنية المناسبة للمرحلة المقبلة.

هذه التصورات الفنية قد تنقذ موسم الفريق الأهلاوي؛ الذي يُعاني بشدة في 2026-2027، تحت قيادة مديره الفني الهولندي مارينو بوسيتش.

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جدير بالذكر أن مستقبل بوسيتش مع الأهلي بات محل شك كبير؛ في ظل التقارير التي تحدثت عن اقتراب رحيله، بالتزامن مع تحركات الإدارة للتعاقد مع جهاز فني جديد.