فلادان يجيب .. هل يرحل لتدريب صربيا؟

مدرب الأهلي مرتبط بعقد حتى يونيو المقبل

رد الصربي فلادان ميلويفيتش؛ المدير الفني للأهلي السعودي، على التقارير الصادرة من بلده حول ترشيحه لتدريب منتخب صربيا خلال الفترة المقبلة.

فلادان يرتبط بعقد مع الراقي ممتد حتى نهاية الموسم الحالي، وإن كان يتعرض لعدة انتقادات من لاعبي الأهلي السابقين والمحللين، في ظل إهدار النقاط السهلة بالدوري المحلي.

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وقال ميلويفيتش، خلال تصريحاته لموقع "" الصربي: "الأهلي نادٍ كبير، نشأ منذ أكثر من 80 عام، حصد عديد البطولات المحلية، ومنذ اللحظة الأولى لي هنا فوجئت بعدد جماهيره واستقبالهم لي، شعرت بسرور بالغ، والأهم ما وصلنا له حاليًا من تفاهم كبير بيني وبين اللاعبين".

وأضاف: "وصلت مع اللاعبين إلى نقطة مشتركة، نقدم أداءً جيدًا حاليًا ونبذل قصارى جهدنا للمنافسة على البطولات، وبالطبع هذا حدث بعدما استغرقت فترة للتعرف على اللاعبين على المستوى الشخصي والمهني".

وبسؤاله عن ترشحه لتدريب منتخب بلاده، أوضح: "لمَ لا؟، لكن عقدي مع الأهلي ممتد حتى يونيو المقبل، وليس من المعقول أن أتحدث من الآن عن عروض أخرى، وكل شيء وارد مع نهاية العقد، لا يمكن أن نتنبأ بالمستقبل من الآن".

الصربي قاد الأهلي منذ فبراير 2020 في 28 مباراة في مختلف البطولات، حقق الفوز في 14 منها، وتعادل في 2، وخسر 12 لقاء آخر.

ويحتل الراقي حاليًا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المحلي برصيد 22 نقطة، بفارق نقطتين عن الصدارة، إذ حقق الفوز في 7 مباريات، وتعادل في ثلاث، وخسر لقاء وحيد.