صحيفة جنوب إفريقية: إلى الأهلي المصري .. موسيماني يرحل عن صن داونز

ساعات قبل إعلان رحيل فايلر رسميًا

يبدو أن الأهلي المصري قد استقر نهائيًا على رحيل مديره الفني السويسري رينيه فايلر، خلال الساعات القليلة المقبلة، إذ ينتظر أن يعلن القرار النهائي من مجلس الإدارة غدًا الخميس.

السويسري طلب من إدارة القلعة الحمراء فسخ تعاقده للرحيل، على إثر خلافات عائلية، وحاول الأول إقناع المدرب بالبقاء وتحسين عقده، ليصل الأمر إلى منح مهلة تنتهي في الغد، للإعلان عن مصير فايلر بشكل نهائي.

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ووفقًا لصحيفة "تايمز لايف" الجنوب إفريقية فإن بيتسو موسيماني؛ المدير الفني لفريق صن داونز الجنوب إفريقي قد استقال من منصبه اليوم الأربعاء، متقدمًا بالشكر إلى باتريس موتسيبي؛ رئيس النادي، على دعمه خلال السنوات الماضية، الذي وصفه بـ"غير المسبوق".

وأوضحت الصحيفة إلى أن وجهة موسيماني المقبلة هي الأهلي إلا أنها أشارت إلى وجود منافسة كذلك عليه من نادي الوداد المغربي، لكنها رجحت كفة النادي المصري.

"تايمز لايف" أشارت كذلك إلى تقارير مصرية قد ربطت اسم المدرب الإيطالي لوتشيانو سباليتي بالقلعة الحمراء، لكن الصحيفة أكدت أن محمود الخطيب؛ رئيس الأهلي، معجب للغاية بمدرب صن داونز، والدليل تهنئته بشكل رسمي قبل أيام بتتويجه بطلًا لدوري جنوب إفريقيا للمرة الخامسة.

وفي الوقت الذي تؤكد به مصادر الصحيفة الاستقالة إلا أنها نقلت في الوقت نفسه تصريحات على لسان يوجيش سينج؛ المدرب العام للنادي الجنوب إفريقي، والتي نفى خلالها رحيل المدرب: "رأينا مثل هذه الأمور في وسائل الإعلام فقط، ربطوه بالأهلي، لكنه لم يستقل، وما يتردد مجرد تكهنات كون مدرب الأهلي قد يرحل".

يذكر أن موسيماني قاد فريقه للفوز بدوري أبطال إفريقيا والسوبر القاري مرة واحدة، بينما على المستوى المحلي، حقق الدوري خمس مرات ومرتين كأس نيد بانك ومثلهما كأس تيلكوم.