فايلر يخلق حالة من الانقسام داخل جدران الأهلي

مسيرة ناجحة للمدرب السويسري مع الشياطين الحمر حتى الآن

تدور حالة من الاختلاف في وجهات النظر داخل مجلس إدارة النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب، بشأن مصير السويسري رينيه فايلر؛ المدير الفني للفريق.

المدرب السويسري كان قد تولى المسؤولية الفنية للمارد الأحمر في أغسطس عام 2019، ومن المنتظر أن ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي.

وخلال هذه الفترة قاد فايلر الشياطين الحمر في 31 مباراة في مختلف البطولات، فاز في 25 منها، وتعادل في أربع، وخسر اثنين آخرين.

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وفجرت قناة "أبو ظبي الرياضية" الإماراتية مفاجأة، حيث أكدت أن هناك انقسام في الآراء بين الخطيب ولجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، حيث نصحت اللجنة رئيس القلعة الحمراء بالتمهل في تجديد عقد فايلر لعام آخر.

وفي المقابل، أوضحت "أبو ظبي" أن بيبو لديه تخوف من تلقي المدرب السويسري عروض عربية أخرى.

وأشارت بعض التقارير الصحفية إلى أن فايلر طلب تأجيل الحديث عن تجديد عقده حتى نهاية الموسم، بعدما تلقى عرضًا إماراتيًا مغريًا.

يذكر أن الأهلي يتصدر حاليًا جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 49 نقطة من 17 مباراة، إذ فاز في 16 وتعادل في لقاء وحيد.

وعلى المستوى الإفريقي، تأهل المارد الأحمر إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعدما ثأر من صن داونز الجنوب إفريقي بالفوز عليه بثلاثية مقابل هدف وحيد في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وتوقفت الحياة في الدوري المصري حاليًا وحتى 29 من مارس الجاري بقرار من رئاسة الوزراء المصرية، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد في كافة أنحاء العالم.