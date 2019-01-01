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رغم طلب راحة من الأهلي - مانو مينيزيس يتعاقد مع بالميراس

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Pedro Vilela/Getty
المدرب البرازيلي وافق على قيادة الشياطين الحمر بشرط، ليُفاجئ الجميع اليوم
زهيرة عادل    فيسبوك      تويتر

أعلن نادي بالميراس البرازيلي اليوم الثلاثاء، تعاقده رسميًا مع البرازيلي مانو مينيزيس؛ المدير الفني السابق للسامبا، لمدة موسمين مقبلين، خلفًا للويس فيليبي سكولاري؛ المدير الفني السابق للفريق.

تعاقد النادي البرازيلي مع مانو أثار استغراب جمهور الأهلي المصري، بعدما أعلن مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب، في بيان رسمي، موافقته على قيادة الشياطين الحمر، لكن طلب الحصول على راحة حتى يناير المقبل.

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وكان الأهلي قد اتفق مع المدرب البرازيلي على كافة تفاصيل التعاقد وأبدى موافقته، ليُفاجئ الجميع اليوم.

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