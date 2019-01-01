رغم طلب راحة من الأهلي - مانو مينيزيس يتعاقد مع بالميراس

المدرب البرازيلي وافق على قيادة الشياطين الحمر بشرط، ليُفاجئ الجميع اليوم

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن نادي بالميراس البرازيلي اليوم الثلاثاء، تعاقده رسميًا مع البرازيلي مانو مينيزيس؛ المدير الفني السابق للسامبا، لمدة موسمين مقبلين، خلفًا للويس فيليبي سكولاري؛ المدير الفني السابق للفريق.

تعاقد النادي البرازيلي مع مانو أثار استغراب جمهور الأهلي المصري، بعدما أعلن مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب، في بيان رسمي، موافقته على قيادة الشياطين الحمر، لكن طلب الحصول على راحة حتى يناير المقبل.

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وكان الأهلي قد اتفق مع المدرب البرازيلي على كافة تفاصيل التعاقد وأبدى موافقته، ليُفاجئ الجميع اليوم.

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مجلس القلعة الحمراء تعاقد منذ ثلاثة أيام مع السويسري رينيه فايلر لقيادة الفريق فنيًا عقب اعتذار مينيزيس، خلفًا للمُقال الأرجنتيني مارتن لاسارتي.

Mano Menezes acerta e é o novo técnico do Verdão ➤ https://t.co/rKs5nJwBL1#AvantiPalestra pic.twitter.com/tAHTQT49cs — SE Palmeiras (@Palmeiras) September 3, 2019

ومن المقرر أن يستهل السويسري مشواره مع الأحمر بملاقاة كانو سبورت الغيني الإستوائي، في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا، في أحد أيام 12 - 13 - 14 من سبتمبر الجاري.