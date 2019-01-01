صلاح محسن: نريد الفوز بالسوبر، والمنافسة مع مروان وأزارو لصالح الأهلي

مهاجم الأهلي الشاب أحرز هدف الفريق الأول ضد كانو سبورت في دوري أبطال أفريقيا يوم أمس

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أبدى صلاح محسن مهاجم الأهلي سعادته بالعودة للتسجيل مع الفريق، موجهًا شكره للجماهير على دعمها المتواصل له.

وحقق الأهلي الفوز خارج ملعبه على كانو سبورت في ذهاب دور الـ32 في دوري أبطال أفريقيا، وسجل البديلان صلاح محسن ووليد سليمان هدفي الفريق الأحمر في الشوط الثاني من المباراة.

فايلر: سعيد بالفوز الأول، والأهلي لم يكن محظوظًا أمام كانو سبورت

وتحدث اللاعب لموقع ناديه الرسمي مؤكدًا أن المباراة لم تكن سهلة خاصة مع أرضية الملعب المبتلة بالمياه، ومشيدًا بنجاح الأهلي في حسمها لصالحه والعودة للقاهرة بنقاط الفوز.

مضيفًا حول الفترة القادمة "الفريق يعيش حالة تركيز كبيرة خاصة مع إقبالنا على عدد من المواجهات القوية بدءً من كأس السوبر المحلي أمام الزمالك، نريد الفوز بتلك المباراة لتكون خير بداية للموسم الجديد".

وأكد مهاجم إنبي السابق أنه استعاد جزءً كبيرًا من مستواه الفني والبدني خلال الفترة الحالية، معيدًا الفضل في ذلك لتواجده في معسكر المنتخب الأولمبي خلال الفترة الماضية.

وعن المنافسة مع زميليه مروان محسن ووليد أزارو، قال صلاح محسن "مروان مهاجم كبير وهو مهاجم منتخب مصر الأول، وكذلك أزارو مهاجم متميز وأتمنى التوفيق لهما، هناك منافسة كبيرة بيننا بالطبع ومن سيحظى بالتوفيق سيلعب، المؤكد أن تلك المنافسة لا تؤثر على علاقتنا الشخصية، إذ يجمعنا الحب والسعي الدائم لصالح الأهلي".

وأتم اللاعب تصريحاته بالتأكيد على سعيه لتحقيق طموحاته في الموسم القادم والتركيز بشدة في المباريات لتقديم الأداء المطلوب وتعويض ما فاته بسبب الإصابة التي أبعدته عن اللعب لفترة طويلة.