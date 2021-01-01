بعد الهزيمة أمام المحلة .. سيد عبد الحفيظ مستاءً: سأحذف رقم جهاد جريشة من هاتفي!

الأهلي تلقى الهزيمة أمام غزل المحلة

هاجم سيد عبد الحفيظ؛ مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري، الحكام عقب هزيمة فريقه أمام غزل المحلة، أمس الإثنين، مبديًا استغرابه من الظلم الذي يتعرض له فريقه خلال المباريات الأخيرة.

المارد الأحمر تلقى الهزيمة أمام المحلة بهدف نظيف، على استاد الغزل، ضمن الجولة الـ19 من الدوري المصري الممتاز.

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وقال عبد الحفيظ، خلال تصريحاته لقناة ناديه، عقب المباراة: "كي لا يزايد علينا أحد، نعلم أننا كنا سيئين للغاية في المباراة بالاشتراكات والكرات الثانية، في الوقت الذي كان به الخصم نموذجيًا إلى حد كبير، لكن هذا طبيعي في ظل ضغط المباريات الذي نمر به، فلا يوجد لاعب في العالم قادرًا على الركض وهو مرهق بدنيًا، علينا التعامل مع الوضع الحالي، ستنتهي الفترة السيئة بعد مباراتين، وسندفع ضريبتها في كل الأحوال".

وأضاف: "لن أتحدث عن أحقيتنا في ضربة جزاء، لكن حكم المباراة محمد معروف تحدثت معه فأدار لي ظهره، لا تعليق على هذا!، بالإضافة إلى أن الأهلي خلال 17 مباراة حصل على ضربتي جزاء فقط رغم أنه الأكثر هجومًا وتسديدًا، والأغرب أن الحكم نفسه هو من احتسب لنا الركلتين ألا وهو إبراهيم نور الدين، فماذا يفعل الفيفا بعد تقنية الفيديو؟".

مدير الكرة في القلعة الحمراء تابع: "وماذا حدث في مواجهة الزمالك وبيراميدز أول أمس؟، حكم الفيديو محمد الصباحي عندما رفع له حاجبي خلال مباراة سابقة للأهلي، قام بإنذاري وتمت معاقبتي بالإيقاف والغرامة، لكنه أمام الزمالك لم ير التدخل بالمرفق، هذا الحكم لديه مشكلة كبيرة، أدار 4 مباريات كحكم فيديو، احتسب خلالها 6 جزائيات بشكل خاطئ، هل أحد رقيب عليه؟".

وواصل ملمحًا عن الزمالك: "هناك من يقول أنه مظلوم من التحكيم، رغم أنه حصل على 12 ضربة جزاء، منهم 5 بشكل خاطئ من تقنية الفيديو، انظروا إلى الأهلي الذي حصل على اثنتين فقط خلال 17 مباراة".

وأكمل: " سأحذف رقم الحكم جهاد جريشة من هاتفي، فمع كل خطأ يتصل بي للاعتذار، كما فعل عقب مواجهة الزمالك وبيراميدز، الحكم الذي أدار مباريات في كأس العالم وبالبطولات القارية كيف له أن يحتسب جزائية كالتي احتسبها خلال لقاء الزمالك وبيراميدز؟، الحكم أحمد العودي أدار للزمالك 3 مباريات، واحتسب له 5 جزائيات، وعمرو رمضان الذي يدير مباريات في الدرجة الأولى، احتسب ركلتي جزاء وطرد في مواجهة حرس الحدود، أي أنه ذبح وسلخ".

واختتم: "لا أقول أن الحكام يتعمدون الخطأ أمام الأهلي مثلما يردد البعض، لكن هل يتم مراجعة قرارات الحكام من اللجنة؟، وهل صدفة أن يدير 4 حكام الذين أداروا القمة الأخيرة أمام الزمالك، كافة مباريات الأهلي التالية؟، لكنني حقًا سعيدًا ففي مواجهة الغزل أول مرة يتم استدعاء حكم لمراجعة لقطة في الفيديو خلال مباريات الأهلي".

يذكر أن الأهلي يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 37 نقطة، بفارق أربع نقاط عن الصدارة، وله مباراتين مؤجلتين، فيما يأتي الغزل في المركز الثامن بـ27 نقطة.