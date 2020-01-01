رسميًا .. السومة الهداف التاريخي للدوري السعودي

مهاجم الأهلي يتخطى ناصر الشمراني

أصبح السوري عمر السومة؛ مهاجم الأهلي السعودي، الهداف التاريخي للدوري السعودي للمحترفين، بعد إحرازه هدف اليوم الثلاثاء، خلال مواجهة الفتح.

السوري افتتح التسجيل في المباراة، المقامة حاليًا على الملعب الرديف بمدينة الملك عبد الله الرياضية، ضمن الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في الدقيقة الثامنة من الشوط الثاني، من رأسية رائعة.

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بهذا الهدف رفع السومة رصيده من الأهداف إلى 12 هدفًا، ليتخطى ناصر الشمراني، الذي كان يتربع على الصدارة خلال السنوات الماضية بـ126 هدفًا.

المهاجم السوري صاحب الـ31 عامًا يلعب في الدوري السعودي منذ 2014، إذ انضم له قادمًا من القادسية الكويتي، لكن ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي، وحتى الآن لم يجدد عقده.

يذكر أن الراقي يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 16 نقطة، إذ حقق الفوز في خمس مباريات، وتعادل في واحدة، وخسر مباراتين، وفي انتظار نتيجة مباراة الليلة.