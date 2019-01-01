الأهلي يعلن نجاح جراحتي السومة وخالد البركة

عمر السومة وخالد البركة يجريان جراحتين ناجحتين.

خضع الثنائي عمر السومة وخالد البركة، لاعبا فريق أهلي جدة السعودي، لجراحة ناجحة أسفل البطن، وذلك في مدينة ميونخ الألمانية.

عمر السومة تعرض للإصابة مع فريقه الأهلي، خلال المعسكر الذي أقيم مؤخرًا، خلال فترة التوقف الدولية الأخيرة، حيث مدة علاجه تتراوح بين 3 إلى 4 أسابيع.

البركة يعاني من إصابة في العضلة الضامة أسفل البطن، وهو ما استوجب تدخل جراحي، ليجري العملية رفقة زميله بالفريق عمر السومة.

وحرص أحمد الصائغ، رئيس النادي الأهلي، على مرافقة عمر السومة وخالد البركة في ألمانيا، وذلك خلال خضوع الثنائي إلى التدخل الجراحي، على يد الجراحة العالمية أوليريك مشوق.

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وبعد إجراء الجراحة، أجرت أوليريك مشوق فحصًا طبيًا لثنائي الأهلي، وأكدت على أن الجراحتين تكللتا بالنجاح، متمنية العودة السريعة للثنائي للملاعب.

ومن المقرر أن يبدأ عمر السومة وخالد البركة في تنفيذ برنامجهما العلاجي والتأهيلي، فور وصولهما إلى جدة، تحت إشراف الجهاز الفني.

وسجل عمر السومة 6 أهداف، خلال 10 مباريات شارك فيهم مع الأهلي خلال الموسم الحالي.