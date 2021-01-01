تأكد غياب السومة عن مواجهة الاتفاق وشكوك حول لحاقه بالباطن

مهاجم الأهلي سجل هدفين في المباراة الأخيرة

أجرى السوري عمر السومة؛ مهاجم الأهلي السعودي، أمس الخميس، فحوصات طبية للاطمئنان على حالته، بعد تعرضه للإصابة خلال المباراة الأخيرة لفريقه أمام أبها.

العقيد السوري أصيب في الدقائق الأخيرة من المباراة التي أقيمت في 19 من الشهر الجاري، ضمن الجولة الـ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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ووفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية فإن السومة سيغيب عن الملاعب لمدة عشرة أيام كفترة علاج وتأهيل، إذ أثبتت الفحوصات معاناته من تمزق في العضلة الضامة.

وبذلك يغيب مهاجم الراقي عن مباراة الفريق المقبلة أمام الاتفاق، بالجولة الـ15، ومن المحتمل غيابه كذلك عن المباراة التالية أمام الباطن في الجولة الـ16.

الراقي كان قد حقق الفوز أمام أبها بثلاثية نظيفة، سجل منها السومة هدفين، على الملعب الرديف بمدينة الملك عبد العزيز الرياضية.

ويحتل رفاق السوري المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 26 نقطة، متأخرين بفارق الأهداف عن الشباب؛ محتل الوصافة، فيما يبتعدون عن الصدارة التي يحتلها الهلال بفارق ثلاث نقاط.