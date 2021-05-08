بسبب انضمامه إلى بيراميدز .. إلزام عبد الله السعيد بدفع مليوني دولار للأهلي

الأهلي أعلن رسميًا عن الأمر

أعلن النادي الأهلي المصري رسميًا إلزام مركز التسوية والتحكيم الرياضي للاعب عبد الله السعيد بتسديد مبلغ مليوني دولار للنادي تنفيذًا للبند الموجود في عقد انتقاله من الفريق إلى أهلي جدة السعودي.

الأهلي كان قد جدد عقد عبد الله السعيد في 2018 ثم باعه إلى أهلي جدة السعودي مع وضع بند في العقد يمنع عودته للدوري المصري إلا بعد دفع 2 مليون دولار.

ولم يلعب السعيد في الدوري السعودي سوى نصف موسم لينضم بعدها إلى بيراميدز في صفقة انتقال حر، وقد فسخ الأهلي السعودي عقده ليسمح له بالعودة إلى الدوري المصري دون دفع الشرط الجزائي.

الأهلي تقدم بشكوى ضد اللاعب وناديه لدى فيفا لكن الأخير رفضها وبرأ النادي السعودي، ليتجه بطل القرن في أفريقيا إلى مركز التسوية والتحكيم الرياضي ويتقدم بشكوى ضد السعيد.

الأهلي وكما أعلن عبر موقعه الرسمي حصل على حُكم لصالحه ضد اللاعب، وفيما يلي نص بيان النادي الرسمي:

حكمت الهيئة التحكيمية بمركز التسوية والتحكيم بإلزام لاعب كرة القدم عبدالله السعيد بأداء مبلغ ٢ مليون دولار أمريكي إلى النادي الأهلي قيمة الشرط الجزائي المتفق عليه والمنصوص بعقد بيع اللاعب من النادي الأهلي إلى نادي أهلي جدة السعودي نظرًا لقيام عبدالله السعيد بمخالفة شروط التعاقد.

وكان النادي الأهلي قد كلف المستشار حلمي عبد الرازق " رحمة الله عليه " المستشار القانوني للنادي وبالتعاون مع اللجنة القضائية بالنادي بإتخاذ الإجراءات القانونية أمام مركز التسوية والتحكيم لحفظ حقوق النادي في العقد المشار إليه. وقدم إلى هيئة التحكيم كافة المستندات التي تؤكد على أحقية النادي الأهلي في الحصول على قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد.