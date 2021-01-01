عبد الإله مؤمنة: لا صحة لما قاله كيال وهذا موقفنا من أزمة العويس

رئيس الأهلي يتحدث عن مفاوضات الونش وبلعمري

نفى عبد الإله مؤمنة؛ رئيس النادي الأهلي السعودي، مزاعم طارق كيال؛ المشرف العام السابق على الكرة بالنادي، حول عدم وجود إمكانيات للنادي، مؤكدًا أن ناديه قادر ماديًا، وإن كان الباب مفتوحًا أمام أي دعم.

كيال كان قد تقدم باستقالته من منصبه خلال الأيام الماضية، بطلب من رئيس النادي، ليخرج بعدها منتقدًا الإدارة.

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وقال مؤمنة، خلال تصريحاته للقنوات الرياضية السعودية: "لا أدري ماذا يقصد كيال بما كتبه عن أن إمكانيات الإدارة محدودة، لم يطلب المدرب أي شيء ولم نحققه، الجميع يعرف وضع الأهلي، من يرغب في خدمة الكيان ماديًا أو حضوريًا فالباب مفتوح، نحن وضعنا كوضع 16 ناديًا سعوديًا، نعتمد على وزارة الرياضة في الماديات، نحظى على الدعم ككافة الأندية، ولم تقصر معنا الوزارة في شيء، وستظهر نتائج ذلك على المدى البعيد، لكن كلمة إمكانيات محدودة لا تنطبق على الأهلي، فهو غني برجاله وأبنائه وبفريقه وعناصره الفنية والإدارية".

عن حقيقة المفاوضات مع محمود حمدي "الونش"؛ مدافع الزمالك، والجزائري جمال بلعمري؛ مدافع ليون الفرنسي، أوضح: "هناك بعض الملفات على الطاولة حاليًا، أي شيء سننتهي منه سنعلن عنه على الفور، وأي شيء في صالح النادي سنعمل عليه، بناءً على تقارير من المدرب، وعامل الوقت مهم، اليوم أنهينا ملف، لكن هناك بعض الأمور الفنية التي بها إضافة، وكل شيء سيُعلن في وقته".

وبسؤاله عن موقف ناديه من الأزمة التي نشبت بين محمد العويس؛ حارس مرمى الفريق، وجمهور القادسية خلال مواجهة الناديين، علق: "العويس من لاعبي الأهلي المخلصين جدًا، خدم الأهلي والمنتخب كثيرًا، وقانونيًا ما حدث بالمباراة كان الخطأ الأول به من حكم المباراة، فلم يتعامل مع الحادثة في أولها ولم يدون أي شيء، لذلك خرج الموقف عن إطار المباراة، ومن المفترض من الأساس أن المباراة دون حضور جماهيري ومع ذلك كان هناك جماهير للخصم، والألفاظ التي تلفظوا بها غير مقبولة بالمرة، وإذا كان العويس قد أخطأ بالحكم لم يشهر الكارت الأحمر في وجهه في المباراة، لذلك أنا واثق أن لجنة الانضباط ستراعي الأمور النظامية وحق الأهلي.

"أما عن رد فعل العويس فهو حاول الحديث مع الحكم الرابع، لأن صوت السب مسموع، ولم يتم اتخاذ أي إجراء من الحكم، أنا أثق كثيرًا في لجنة الانضباط، التي تتخذ إجراءاتها دائمًا لصالح الرياضة السعودية".

واختتم: "أتوجه بالشكر لأعضاء الشرف كماجد النفيعي وعبد الله بترجي ومساعد الزويهري وأحمد المرزوقي وخالد أبو راشد وكثير من الأسماء الذين كانوا حريصين على دعم النادي خلال الفترة الماضية، الباب مفتوح لأي شخص يرغب في دعم النادي ماديًا أو معنويًا، قدمت وهناك ديون وعقود قائمة وشروط جزائية، ونسابق الزمن لتحقيق طموح الأهلي، فهو بطل وسيظل بطلًا".

يذكر أن الراقي يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 22 نقطة، متأخرًا بفارق الأهداف عن الشباب؛ صاحب الوصافة، فيما يتصدر الهلال الجدول بـ25 نقطة.