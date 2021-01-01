"الأهلي يطلب الستر"

الراقي يهبط للمركز السابع في جدول الترتيب

ناشد الإعلامي وليد الفراج محبي النادي الأهلي السعودي لدعم النادي خلال الفترة المقبلة ماديًا، كونه يمر بأصعب فتراته المالية، مؤكدًا أن هناك عزم على تعديل أوضاع فريق الكرة.

مجلس الراقي برئاسة عبد الإله مؤمنة، أعلن أمس السبت، حصوله على موافقة وزارة الرياضة، على عقد جمعية عمومية غير عادية في الرابع من إبريل المقبل، لمناقشة أوضاع النادي الحالية.

اقرأ أيضًا | الأهلي يُوضح حقيقة عراك السومة والمقهوي بالأيدي

وقال فراج، خلال تصريحاته عبر برنامجه "الدوري مع وليد": "الأهلي يريد الستر هذا الموسم، هذا وفقط، جمهوره طموحاته وأحلامه كبيرة، لكننا ندعو الله لهم بالستر، لأن طموحاتهم أكبر بكثير من الإمكانيات".

وأضاف: "حسب مصادرنا الأهلي يحتاج الآن 30 مليون ريال بشكل عاجل، يحتاجها من أي أهلاوي يمكنه أن يدعمه بأي مبلغ، فهناك محاولات جادة لتعديل أوضاع الفرق الأول من مكافآت ورواتب، وهذا المنتظر من محبيه وجمهوره، ومن غير المعقول أنه عندما يحتاج إلى دعم، ينهار بهذا الشكل، فهو مؤسسة كبيرة ولديه محبين قادرون على دعمه".

#الدوري_مع_وليد | #وليد_الفراج يرد على مغرد: الأهلي هذا الموسم يريد الستر.. طموحات جماهيره أعلى من إمكانياته.. شاهد هذه الفرصة أكيد بعدها "يا مؤمنة".. في رئيس يضيع الفرصة هذه.#قناة_SBC pic.twitter.com/Ger1kEtswz — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) March 20, 2021

الفريق الجداوي تلقى الهزيمة أمس السبت، أمام الفتح برباعية مقابل هدف وحيد، على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي، ضمن الجولة الـ24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الأهلي المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 35 نقطة، مبتعدًا عن الصدارة بـ13 نقطة بعدما كان منافسًا عليها في بداية الموسم.