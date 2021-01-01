مفاجأة سارة في قائمة الأهلي لمواجهة ضمك

المباراة الأخيرة في الجولة الـ22 من الدوري السعودي

يُختتم الأسبوع الـ22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي مساء اليوم السبت بمباراة تجمع الأهلي مع ضيفه ضمك على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة (الجوهرة المشعة).

وشهدت قائمة الأهلي للمباراة مفاجأة سارة بتواجد الجناح الروماني ألكساندرو ميتريتسا بعد تعافيه من الإصابة وإنهائه برنامجه التأهيلي بنجاح ومشاركته في التدريبات الجماعية للفريق خلال الأيام الأخيرة دون مشاكل.

صاحب الـ26 عامًا كان قد تعرض لإصابة جزع في الرباط الصليبي خلال مواجهة الاتحاد في ديربي جدة يوم 11 فبراير الماضي، وقد غاب عن المباريات الأخيرة لفريقه وظهر أثر ذلك بوضوح على المنظومة الهجومية، إذ لم يستطع الأهلي تسجيل أكثر من هدفين في المباريات الثلاثة الأخيرة التي غاب عنها اللاعب.

صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن المدرب فلادان ميلويفيتش لن يُجازف بميتريتسا ويضعه ضمن التشكيل الأساسي للمباراة، بل سيُبقيه على دكة البدلاء مع احتمالات للدفع به خلال اللقاء.

ويغيب عن الأهلي عدد من لاعبيه بسبب الإصابة أبرزهم حسين مقهوي وليوبومير فيسا، ويهدف الفريق للفوز اليوم لمواصلة المنافسة على المركز الثالث الذي خطفه الاتحاد بفوزه على الوحدة يوم أمس.

الاتحاد يمتلك حاليًا 38 نقطة فيما الأهلي 35، وكان الفريق قد خسر أمام ضمك ذهابًا بنتيجة 4-3 بعدما كان متقدمًا بنتيجة 3-1 بنهاية الشوط الأول.