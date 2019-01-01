مجانًا للجماهير - الأهلي يلاقي ضمك

الدوري السعودي متوقف حاليًا لاستهلال السعودية مشوارها في التصفيات المؤهلة لمونديال 2022

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن النادي الأهلي السعودي إقامة مباراة ودية أمام ضمك، استغلالًا لفترة التوقف الدولي، واستعدادًا لعودة المنافسات بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

ويتوقف الدوري السعودي خلال الفترة الحالية، إثر إقامة معسكر إعداد للمنتخب الوطني، لاستهلال مشواره بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

ومن المقرر أن تقام ودية الراقي أمام ضمك في السابع من سبتمبر الجاري، في تمام الساعة السابعة والربع مساءً، على ملعب الأمير محمد العبد الله الفيصل بمقر النادي.

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وأوضح الأهلي أن الكرواتي برانكو؛ المدير الفني للفريق، يرغب في الاطمئنان على الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين.

وقررت إدارة النادي برئاسة أحمد الصائغ، فتح مدرجات الملعب أمام جماهير الأهلي مجانًا، كما سيتم تخصيص مدرجات خاصة للعائلات.

يذكر أن الأهلي يستأنف مبارياته بالدوري في 14 من سبتمبر الجاري، بملاقاة الوحدة، ضمن الجولة الثالثة من الدوري.

فيما يخوض المنتخب السعودي لقاء ودي أمام منتخب مالي بعد غدٍ الخميس، على أن يبدأ التصفيات بملاقاة اليمن في العاشر من الشهر الجاري.