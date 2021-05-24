مدرب الأهلي تعرض للإهانات في جنوب إفريقيا

لم تقبل شركة MT Sports، التي تدير أعمال الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني؛ المدير الفني للأهلي المصري، بالاعتذار الذي قدمه نادي صن داونز الجنوب إفريقي، كونه لم يوجه للمدرب نفسه، مؤكدة أنه طالما تعرض للإهانات خلال فترة قيادته للفريق.

ماذا حدث؟

تواجد موسيماني في مدينة بريتوريا الجنوب إفريقية خلال الأيام الماضية، لقيادة الشياطين الحمر لمواجهة صن داونز في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتفاجأ بيتسو ببعض جماهير الفريق الجنوب إفريقي ترفع لافتات إهانة له، مع توجيه السباب له ولوالدته على مدار المباراة.

وأعرب المدرب عقب المباراة عن حزنه من موقف جماهير فريقه السابق، خاصةً وأنه حقق نجاحات مع الفريق وقاده لتحقيق اللقب القاري والوصول للعالمية بالمشاركة في كأس العالم للأندية.

اعتذار مرفوض:

أمس الأحد، أصدرت إدارة صن داونز بيانًا رسميًا للاعتذار إلى الأهلي، بعدما تعرضت حافلته للسباب من قبل بعض الجماهير، خلال مغادرتها لملعب المباراة.

البيان لم يرد به أي اعتذارات لموسيماني، فقط الأهلي وتأكيد على قوة العلاقة بين الناديين، ومعلنًا فتح باب التحقيق في الواقعة.

إدارة موسيماني تصعد:

اعتذار النادي الجنوب إفريقي لم يُقبل من قبل الشركة المديرة لأعمال بيتسو، إذ أعربت عن استيائها من عدم توجيه اعتذار رسمي له، خاصةً وأن الإهانات كانت موجهة له تحديدًا.

وجاء نص البيان كالتالي:

هناك مجموعة من جمهور صنداونز لم تقبل بيتسو موسيماني ضمن عائلة النادي، بغض النظر عن عمله بالنادي لـ7 سنوات و9 أشهر وحصوله على 11 بطولة هناك.

نود أن نؤكد أن ما حدث يوم السبت بغض النظر عن مدى إزعاجه، ولكنه ليس بمعزل عن أحداث أخرى، طوال فترة وجود موسيماني في صنداونز كان هناك أمثلة لمجهودات تُبذل لانتزاع منصبه.

أحداث يوم السبت وقيام البعض بسب موسيماني ووالدته أمر يؤكد الكراهية التي يحملها بعض الناس في النادي ضده، نثق أن الحقيقة يجب أن تظهر في يوم ما.

نحن محبطون لأن صنداونز قرر الاعتذار للأهلي والمرتبطين بالفريق، ولم يذكر اسم بيتسو موسيماني، الإهانات كانت تجاه بيتسو شخصيًا ووالدته.

نود أن تنظر عائلة صنداونز كلها لإنجازات موسيماني كشيء يجب الاحتفال به وليس شيطنته.

كيف انتهت المباراة؟

الأهلي عاد من بريتوريا بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، ليصعد إلى نصف النهائي، إذ كان المارد الأحمر فائزًا في الذهاب بثنائية نظيفة، سجلها طاهر محمد طاهر وصلاح محسن.

ومن المقرر أن يلتقي الشياطين الحمر في نصف النهائي بالترجي التونسي، الذي أطاح بشباب بلوزداد الجزائري، بالفوز عليه في ركلات الترجيح، إذ انتهى الذهاب بفوز الجزائري بثنائية نظيفة، وبالنتيجة نفسها فاز التونسي في الإياب.

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