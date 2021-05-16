الأهلي تعرض لظلم تحكيمي خلال مواجهة صن داونز

أعلن النادي الأهلي المصري رسميًا اليوم الأحد، تقدمه بشكوى رسمية أمام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، ضد الحكم السنغالي ماجيتي نداي، الذي أدار مواجهة الفريق أمام صن داونز الجنوب إفريقي.

المارد الأحمر كان قد حقق الفوز أمام الفريق الجنوب إفريقي، أمس السبت، بثنائية نظيفة، سجلها طاهر محمد طاهر وصلاح محسن، على استاد السلام، ضمن ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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وشهد اللقاء جدلًا تحكيميًا كبيرًا في ظل التحفز الكبير الذي ظهر على الحكم ضد لاعبي الشياطين الحمر، وتغاضيه عن احتساب ضربتي جزاء للفريق وإشهاره الكروت الصفراء دون داعٍ.

مجلس محمود الخطيب رصد أخطاء الحكم في شكواه، مطالبًا الاتحاد القاري بتطبيق تقنية الفيديو في المرحلة المقبلة من البطولة، في ظل ارتكاب الحكام لأخطاء مؤثرة، مما يهدر جهود منظومة كاملة وملايين يتم صرفها على التعاقدات، وفي الأخير يتسبب الحكام في ضياع البطولات.

وجاء نص البيان الذي نشر على الموقع الرسمي للقلعة الحمراء كالتالي:

تقدم النادي اليوم بشكوى عاجلة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم ضد الحكم السنغالي ماجيتي نداي الذي ارتكب العديد من الأخطاء الواضحة أثرت على نتيجة مباراة الذهاب في دور الثمانية لدوري الأبطال بين الأهلي وصن داونز والتي جرت مساء أمس بملعب «الأهلي we السلام»..

وذكر النادي في شكواه بعض الأخطاء التي ارتكبها الحكم منها ضربة الجزاء التي لم يحتسبها لمهاجم الأهلي «محمد شريف» والتي كان يستوجب مع احتسابها طرد حارس مرمى صن داونز الذي استخدم القوة المفرطة ضد لاعب الأهلي داخل منطقة الجزاء.. كما أشار الأهلي في ذات الشكوى إلى عدم قيام حكم المباراة بتوفير الحماية الكافية للاعبي الأهلي الذين تعرضوا للعنف من لاعبي صن داونز، ولم يشهر لهم الحكم السنغالي البطاقة الصفراء إلا مرة واحدة.

في المقابل قام الحكم بإشهار البطاقة الصفراء للاعبي الأهلي ثلاث مرات. واحدة منها للمدافع «بدر بانون» قبل مرور 20 دقيقة من زمن المباراة؛ بدعوى تعمده إضاعة الوقت، وهو أمر يتنافى مع المنطق؛ لأنه من غير المعقول أن يقوم لاعب بإضاعة الوقت في هذا التوقيت من زمن المباراة.

وأكد الأهلي في شكواه للاتحاد الإفريقي أن الحكام يرتكبون أخطاء مؤثرة في هذه الأدوار الإقصائية. وهو ما يترتب عليها ضياع جهود منظومة عمل بالكامل، وإهدار ملايين من الدولارات تقوم الأندية بإنفاقها على شراء لاعبين والتعاقد مع أجهزة فنية. فضلًا عن عناء السفر الذي تتعرض له الفرق بين دول القارة المختلفة.

وفي ختام شكواه أكد النادي على ثقته الكاملة في عدالة الـ «كاف» والحفاظ على حقوق كل الأندية وحرصه على نجاح المسابقة، وطالب بتفعيل أكثر لمراقبة أداء الحكام لتفادي مثل هذه الأخطاء.. كما طالب بضرورة تطبيق تقنية الـ«VAR» في المباريات المقبلة لتوفير المزيد من العدالة بين الفرق المتنافسة. لاسيما أن الأهلي كان يتمنى الاستعانة بحكم الفيديو المساعد الـ«VAR» مع بداية دور المجموعات خاصة أن المسابقات الإفريقية التي يعتز النادي بالمشاركة فيها مع أشقائه لا تقل عن المنافسات الأوروبية.

يذكر أن لقاء الإياب بين الفريقين من المقرر أن يقام في 22 من مايو الجاري، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.

وكان الأهلي قد أطاح بصن داونز من الدور نفسه في النسخة الماضية، بعدما فاز عليه ذهابًا 2-0، وتعادلا إيابًا 1-1.