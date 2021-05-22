للعام الثاني على التوالي .. الأهلي يطيح بصن داونز ويصعد لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

المارد الأحمر ينتظر الفائز من الترجي وشباب بلوزداد الجزائري

خطف الأهلي المصري بطاقة التأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بالتعادل أمام صن داونز الجنوب إفريقي بهدف لكل منهما، على ملعب لكوكاس ماستربيسز موريبي.

تأهل الأحمر جاء بأفضلية نتيجة الذهاب، إذ كان قد انتصر بثنائية طاهر محمد طاهر وصلاح محسن.

المارد الأحمر افتتح التسجيل بعد مرور 11 دقيقة فقط من انطلاق المباراة، بعدما أُرسلت عرضية من ضربة ركنية بأقدام أيمن أشرف إلى داخل منطقة الجزاء، هيأها عمرو السولية برأسية إلى ياسر إبراهيم، ليضعها الأخير برأسية في الشباك.

وكاد أصحاب الأرض أن يتعادلوا في الدقيقة 20 بعدما سدد مخيلسي تسديدة من خارج منطقة الجزاء، لكنها مرت بسلام بجوار القائم.

وبعد مرور نصف ساعة من المباراة، أدرك صن داونز التعادل من رأسية موسى ليبوسا، بعدما استقبل كرة مقوسة من الجهة اليمنى بأقدام أوبري موديبا.

وألغى حكم المباراة الهدف الثاني للفريق الجنوب إفريقي في الدقيقة 70، كان قد سجله بيتر شالوليلي، بداعي وجود لمسة يد.

وتألق محمد الشناوي؛ حارس مرمى الشياطين الحمر، في آخر ربع ساعة من المباراة، وأنقذ مرماه من أكثر من فرصة.

وأضاع أصحاب الأرض انفرادًا صريحًا قبل نهاية المباراة بست دقائق، بعد تبادل رائع للكرة على حدود المنطقة، انتهت عند موتوبا داخل الـ18، لكن تسديدة الأخير مرت بغرابة من أمام المرمى إلى خارج الملعب.

بذلك يصعد الأهلي لنصف النهائي للمرة الـ17 في تاريخه، ليواجه الفائز من مواجهة الترجي التونسي وشباب بلوزداد الجزائري.