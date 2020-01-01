رسميًا - الأهلي يحدد موعد مواجهة صن داونز

المارد الأحمر يستضيف بطل جنوب إفريقيا في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

أعلن النادي الأهلي المصري رسميًا اليوم السبت، موعد مواجهته أمام صن داونز الجنوب إفريقي بدور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" كان قد أجرى قرعة ربع النهائي في الخامس من فبراير الجاري بأحد الفنادق بالعاصمة المصرية "القاهرة"، وتحدد بها أن يستضيف المارد الأحمر، بطل جنوب إفريقيا في الذهاب، ثم يحل عليه ضيفًا في الإياب بمارس المقبل.

وأوضح الموقع الرسمي للقلعة الحمراء أن إدارة النادي أرسلت خطابًا إلى اتحاد الكرة، أخطرته به أنه تحدد مواجهة صن داونز في 29 من فبراير الجاري.

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وطلبت إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب من اتحاد الكرة إخطار الاتحاد الإفريقي والنادي الجنوب إفريقي بالموعد المشار إليه لإقامة المباراة بالقاهرة.

ووفقًا للكاف فإنه على صن داونز أن يحدد لقاء الإياب بين يومي السادس أو السابع من شهر مارس المقبل.

يذكر أن المارد الأحمر صعد لربع النهائي بعد احتل المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 11 نقطة، بينما تصدر صن داونز جدول ترتيب المجموعة الثالثة.

وكان صن داونز قد أطاح بالأهلي من النسخة الماضية لدوري الأبطال، إذ تغلب عليه في الذهاب بخماسية نظيفة، في نتيجة تعد هي الأثقل للأحمر على مدار تاريخ مشاركاته الإفريقية، ولم ينجح المارد الأحمر سوى في الفوز بهدف وحيد في الإياب، ليودع البطولة.