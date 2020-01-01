كاف يعلن حكمي مواجهتي الأهلي وصن داونز

الذهاب سيقام بالقاهرة في 29 من فبراير الجاري

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن الحكمين المكلفين بإدارة مواجهتي الأهلي المصري وصن داونز الجنوب إفريقي بدور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

المارد الأحمر من المقرر أن يستضيف الفريق الجنوب الإفريقي في 29 من الشهر الجاري، على أن يقام لقاء الإياب في السابع من مارس المقبل.

واختار كاف الحكم الكونغولي جون جاك نجامبو ندالا، لإدارة لقاء الذهاب، وهو الحكم الذي أدار مواجهة الشياطين الحمر أمام بلاتينيوم الزيمبابوي في دور المجموعات بالنسخة الحالية، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

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أما لقاء الإياب فسيديره الحكم الجامبي بكاري جاساما، وهو الحكم نفسه الذي أدار مواجهة الفريقين العام الماضي في إياب ربع النهائي، والتي فاز بها الأهلي بهدف وحيد.

يذكر أن قوات الأمن رفضت طلب مسؤولي القلعة الحمراء بإقامة مباراة الذهاب على استاد القاهرة، لتقام المباراة على ملعب السلام بحضور 10 آلاف مشجع فقط.

وكان الفريق الجنوب إفريقي قد أطاح بالمارد الأحمر من النسخة الماضية من البطولة القارية بعدما تغلب عليه في ذهاب ربع النهائي بخماسية نظيفة، في نتيجة هي الأثقل في تاريخ مشاركات الشياطين الحمر بالبطولات الإفريقية، بينما فاز الأهلي في الإياب بهدف وحيد.