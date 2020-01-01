عدد ضئيل - صن داونز يحدد الحضور الجماهيري للأهلي

المباراة تقام يوم السبت المقبل ببريتوريا

كشف شريف عيسى؛ السفير المصري بجنوب إفريقيا، عن تفاصيل الاجتماع الأمني الخاص بمواجهة الأهلي أمام صن داونز، مشيدًا بتأمين البعثة والجمهور.

بعثة المارد الأحمر وصلت إلى مدينة بريتوريا أمس الإثنين، إلى مدينة بريتوريا، استعدادًا لمواجهة بطل جنوب إفريقيا في السابع من مارس الجاري، ضمن إياب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز الشياطين الحمر بثنائية نظيفة، على استاد القاهرة الدولي، في 29 من فبراير الماضي.

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وقال السفير، خلال تصريحاته لقناة "النادي الأهلي": "تم عقد الاجتماع الأمني للمباراة اليوم الثلاثاء، وتم الاتفاق على مكان تواجد جمهور القلعة الحمراء، المكان مناسب تمامًا، إذ سيجلسون في المقصورة التي يتواجد بها رجال الأمن بحيث يكون مؤمنًا تمامًا".

وأضاف: "تم الاتفاق على حضور 200 مشجعًا لجمهور الأهلي، هناك حرص شديد على حضور أعضاء السفارة وأعضاء المكاتب بجانب الجمهور، والفكرة ليس في العدد بقدر ما هي في الروح التي سيبثها الحضور للاعبين".

السفير واصل: "وجود الخطيب في جنوب إفريقيا يعطي زخم كبير للفريق، كنت منبهر بتواجده والتزام اللاعبين والجهاز الإداري لمجرد وجوده، هو حريص على الالتقاء بهم صباحًا بجانب حضور المران".

يذكر أن بطل جنوب إفريقيا كان قد أطاح بالمارد الأحمر من النسخة الماضية للبطولة من ربع النهائي، بعدما تغلب عليه بخماسية مقابل هدف وحيد، ذهابًا وإيابًا، في نتيجة هي الأثقل في تاريخ الأهلي الإفريقي.