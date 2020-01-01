وائل جمعة: جلوس بادجي احتياطيًا جريمة وهذا الفارق بينه وبين مروان محسن

الدبابة بادجي أحدث تغييرًا واضحًا في هجوم الأهلي

طالب وائل جمعة؛ مدافع الأهلي المصري الأسبق، السويسري رينيه فايلر؛ المدير الفني للشياطين الحمر، بالدفع بأليو بادجي؛ مهاجم الفريق، أساسيًا في كافة المباريات المقبلة، عقب أدائه خلال مواجهة صن داونز الجنوب إفريقي.

المارد الأحمر حقق الفوز أمام بطل جنوب إفريقيا بثنائية نظيفة، على استاد القاهرة الدولي، بذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الهدفان سجلهما التونسي علي معلول؛ ظهير أيسر الشياطين الحمر، في الدقيقتين 56 و68، وجاء الثاني من ضربة جزاء. (طالع تقرير المباراة)

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وقال جمعة، خلال تصريحاته لقناة "بي إن سبورتس": "الأهلي خطى خطوة مهمة جدًا في طريق التأهل لقبل النهائي، ونقطة التحول في مباراة الليلة هو الهدوء، فقد كان هناك تهور وتسرع في الشوط الأول، لكن في بعض الأحيان كلمات الجهاز الفني والمساعدين بين الشوطين، يكون لها مفعول وتأثير على اللاعبين في الشوط الثاني، وبالفعل هذا ما حدث، فدخل اللاعبون الـ45 دقيقة الثانية بهدوء وزال التوتر".

وأضاف: "علي معلول له تأثير كبير في الفريق، هو الأفضل والأبرز بالمباراة، وشخصيته والتفاهم الكبير بينه وبين جونيور أجايي هما ما قادا الأهلي لافتتاح التسجيل في اللقاء".

وأشاد صخرة دفاع بمهاجم الأحمر أليو بادجي الذي نزل بديلًا وتمكن من التحصل على ضربة الجزاء، التي جاء منها الهدف الثاني: "نزول بادجي جعل هناك عمق وخطورة هجومية واضحة في أداء الأهلي، أُعجبت بشخصيته كثيرًا، اندفع واستغل سرعته وقوته البدنية للحصول على ضربة جزاء، وهذا ما يحتاجه الأهلي في ظل وجود صناع لعب كُثر".

واستطرد: "مروان محسن مشكلته أنه ليس قويًا من الناحية البدنية مثل بادجي، والأخير يتميز أيضًا بطوله مع لعب عرضيات كثيرة من أحمد فتحي وعلي معلول ومحمد هاني، سيكون مؤثرًا للغاية مع الفريق".

جمعة واصل: "جلوس بادجي على مقاعد البدلاء بعد الآن جريمة، الأهلي تعاقد مع مهاجم من أجل تخليص الهجمات في الشباك، وليس للجلوس احتياطيًا، ومشاركته أساسيًا مطلب من الآن في المباريات المقبلة".

واختتم: "مباراة الإياب ستكون صعبة للغاية، خاصةً أنها ستقام في الثالثة عصرًا، بجانب أن للأهلي ذكرى سيئة على ملعب الإياب، لكننا نراهن على شخصية الأهلي خارج ملعبه، وهي ما نتمنى استرجاعه".

يذكر أن لقاء الإياب من المقرر أن يقام في السابع من مارس المقبل، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، بجنوب إفريقيا.