الأهلي: الأمن وافق على استضافة استاد القاهرة لمواجهة صن داونز

وأخيرًا بعد محاولات عدة مع قوات الأمن 30 ألف متفرج للأهلي باستاد القاهرة

أكد محمد مرجان؛ المدير التنفيذي للأهلي المصري، حصول ناديه على الموافقات الأمنية لإقامة مواجهة صن داونز الجنوب إفريقي على استاد القاهرة الدولي، بعد محاولات عدة من محمود الخطيب؛ رئيس القلعة الحمراء.

المباراة من المقرر أن تقام في 29 من فبراير الجاري، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكانت الجهات الأمنية قد رفضت قبل أيام إقامة اللقاء باستاد القاهرة، إلا أنها تراجعت بعد اتصالات مكثفة من الخطيب مع أشرف صبحي؛ وزير الرياضة، وعمر الجنايني؛ رئيس اللجنة المكلفة بإدارة شؤون اتحاد الكرة المصري.

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وقال مرجان، خلال تصريحاته لبرنامج "مع شوبير" الإذاعي: "المباراة سيتم إقامتها على استاد القاهرة بحضور 30 ألف متفرج، كان هناك محاولات منذ أول يوم بعد القرعة بالاتفاق مع الجهاز الفني لإقامة المباراة يوم 29 فبراير، ثم كثف الخطيب محاولاته لإقامة المباراة على استاد القاهرة".

وأضاف: "الموافقات الأمنية الأولى كانت تشير إلى إقامة المباراة على استاد السلام بحضور 10 آلاف متفرج، لكن الخطيب استمر في اتصالاته، حتى استقبل اتصالًا بالأمس من وزير الرياضة، أبلغه به أن الجهات الأمنية وافقت على استضافة استاد القاهرة للمباراة بحضور 30 ألف متفرج".

يذكر أن مرتضى منصور؛ رئيس الزمالك، أعلن هو الآخر بالأمس إقامة مواجهة الفارس الأبيض أمام الترجي التونسي بالدور نفسه على استاد القاهرة بحضور 30 ألف متفرج، في 28 من فبراير الجاري. (طالع التفاصيل)