إصابة جديد - مدافع صن داونز يخرج مصابًا من مواجهة بلومفونتين سيلتك

الفريق الجنوب إفريقي يلاقي الأهلي في 29 من الشهر الجاري

ضربت إصابة جديد فريق صن داونز الجنوب إفريقي، خلال مواجهته اليوم الأربعاء، أمام بلومفونتين سيلتيك.

بطل جنوب إفريقيا كان قد استضاف بلومفونتين، ضمن الجولة الـ20 من الدوري المحلي، وانتهت المباراة بفوز أصحاب الأرض بثنائية مقابل هدف وحيد.

وأعلن صن داونز تعرض موسى ليبوسا؛ مدافع الفريق، للإصابة في اللحظات الأخيرة من المباراة، ليضطر موسيماني؛ المدير الفني، لإخراجه والدفع بواين أرندسي بدلًا منه.

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الحساب الرسمي للفريق الجنوب إفريقي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، لم يحدد حجم الإصابة، موضحًا أنه سيخضع غدًا الخميس، لبعض الفحوصات الطبية للوقوف على حجمها ومدة غيابه عن الملاعب.

ومن المقرر أن يحل صن داونز ضيفًا على الأهلي في 29 من فبراير الجاري، على استاد القاهرة الدولي، ضمن إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، على أن يقام لقاء الإياب في السابع من مارس المقبل.

وكانت كتيبة موسيماني قد أطاحت بالمارد الأحمر من النسخة الماضية من البطولة القارية من دور ربع النهائي بالفوز في الذهاب بخماسية نظيفة، في نتيجة هي الأثقل في تاريخ مشاركات الأحمر القارية، بينما فاز الأهلي في الإياب بهدف وحيد، ليودع البطولة.

ويخسر صن داونز خلال لقاء الشياطين الحمر لخدمات ظهيره الأيمن ثابيلو مورينا، الذي تعرض لكسر وتمزق في أربطة الكاحل من قدمه اليمنى.