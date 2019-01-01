صلاح محسن: فايلر وعدني بإحداث نقلة في مسيرتي

المهاجم الشاب لم يحصل على فرصته كاملة في الأهلي حتى الآن منذ يناير 2018

أكد صلاح محسن؛ مهاجم الأهلي المصري، أن السويسري رينيه فايلر؛ المدير الفني للفريق، أشاد به، ووعده بأن يحدث نقلة في مسيرته.

المهاجم الشاب صاحب الـ21 عامًا كان قد انضم للشياطين الحمر في يناير 2018 قادمًا من إنبي، في صفقة كلفت خزينة الأهلي 40 مليون جنيه.

وشارك اللاعب منذ انضمامه في 32 مباراة بالفانلة الحمراء، سجل خلالها ثمانية أهداف وصنع آخر.

وقال صلاح، خلال تصريحاته لقناة "أون سبورت": "أنا ليس لي ذنبًا في قيمة الصفقة، يتحدثون عن أن المبلغ مبالغ فيه، لكنني أفكر في مستقبلي فقط، وانتظر الفرصة وفي كل مرة أحصل عليها أثبت نفسي".

وأضاف: "فايلر تحدث معي وأشاد بي، وقال لي أنني لاعب موهوب، وأنه سيعمل معي خلال الفترة المقبلة، وودعني بإحداث نقلة لي ليس في مصر بل في الخارج".

رسائل تحذيرية من تركي آل الشيخ لجمهور الأهلي: كيف أعاديكم؟

بسؤاله عن انضمامه لقائمة منتخب مصر تحت 23 عامًا الأولية، التي ستشارك في كأس أمم أفريقيا بنوفمبر المقبل، علق: "تركيزنا جميعًا منصب على هذه البطولة، نتمنى أن نحصدها ونحقق شيئًا لمصر ولأنفسنا".

واختتم بتوجيه رسالة لثنائي الأهلي المصاب مؤمن زكريا ومحمد محمود: "زكريا من اللاعبين الذي أحبهم على المستوى الشخصي، وفي كرة القدم لا يمكن لأحد أن يصفه، هو لاعب كبير، وأنا متأكد من أنه سيعود أفضل من زي قبل.

"أما محمود فهو أخي، ولاعب خيالي وموهوب كما يقول الكتاب، هو مختلف عن أي لاعب آخر، ربنا يشفيه ويقوم بالسلامة".

يذكر أن زكريا يخضع حاليًا برنامج علاجي وتأهيل بعدما خضع لبعض الفحوصات في ألمانيا، لمعاناته من إصابة نفسية، أدت لغيابه عن الملاعب منذ يناير الماضي.

أما محمد محمود فأصيب منذ يومين بقطع جديد في الرباط الصليبي للركبة، بعد عودته حديثًا من غياب ستة أشهر، إثر الإصابة نفسها.