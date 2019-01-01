رسميًا - مرتجي يطير لإنجلترا لإنهاء النقاط الخلافية في صفقة رمضان صبحي

الأهلي قدم أكثر من عرض لهيدرسفيلد، لكن الأخير يبالغ في المقابل المادي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

قرر محمود الخطيب؛ رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي المصري والمفوض بشؤون كرة القدم، تكليف خالد مرتجي؛ عضو مجلس الإدارة، بمرافقة وكيل اللاعبين نادر شوقي إلى إنجلترا، من أجل إتمام التعاقد مع رمضان صبحي؛ لاعب الفريق المعار من هيدرسفيلد الإنجليزي.

القلعة الحمراء استعادت لاعبها صاحب الـ22 عامًا من النادي الإنجليزي على سبيل الإعارة في يناير الماضي، وانتهت إعارته في منتصف يونيو الجاري.

وأوضح وكيل اللاعب في أكثر من مناسبة أن النادي الإنجليزي رفض عرض الأهلي لتمديد إعارة رمضان أو شرائه نهائيًا، حيث أن له متطلبات مادية معينة لم يستوفها مسؤولو القلعة الحمراء.

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الأهلي أصدر قرارًا رسميًا اليوم الأحد، جاء فيه وفقًا لما نشره موقعه الرسمي: "جاء قرار رئيس النادى ترجمة لرغبة الأهلى الشديدة فى بقاء رمضان صبحى ضمن صفوفه وبعد فترة طويلة من التفاوض مع النادى الإنجليزى للوصول لاتفاق منطقى بخصوص الشروط المالية وهناك وقتًا يتم استهلاكه فى إرسال واستقبال المكاتبات بين الطرفين.

"لذا قرر الكابتن محمود الخطيب تكليف مرتجى صاحب الخبرة الدولية بالسفر مع وكيل اللاعب فى محاولة جادة، لإنهاء النقاط الخلافية فى الجوانب المالية وسرعة حسم الأجراءات".

يذكر أن رمضان صبحي شارك مع الشياطين الحمر خلال الستة أشهر الماضية في 23 مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالهم هدفين وصنع أربعة آخرين.