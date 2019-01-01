صالح المحمدي: لا أجامل أحد وليس لدي خلافات مع أي لاعب

المدير الفني للراقي يؤكد أن من يخدم طريقته هو من يشارك وليس له حسابات أخرى

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

نفى صالح المحمدي؛ المدير الفني للأهلي السعودي، وجود خلافات بينه وبين أي لاعب بالفريق يؤثر على اختياراته للتشكيل، مؤكدًا أن الجاهزية هي المعيار الوحيد لديه.

المحمدي قاد الراقي في أول مباراة يوم الجمعة الماضي أمام الفتح، وتمكن من الفوز بها بثنائية نظيفة، ضمن الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتولى المدرب الوطني المسؤولية الفنية للفريق الجداوي خلفًا للمقال الكرواتي برانكو، والذي رحل عقب الهزيمة أمام الوحدة بنتيجة 2-1 في الجولة الثالثة.

وقال المحمدي، خلال تصريحاته لصحيفة "الاقتصادية": "لا يوجد أي خلاف شخصي بيني وبين أي لاعب، ما يقال غير صحيح بالمرة، أنا فقط أبحث عن اللاعب الجاهز بدنيًا والذي يخدم الطريقة الفنية التي أتبعها".

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وأضاف: "أنا لا أجامل أي لاعب مهما كان اسمه، ما يهمني حاليًا عودة الفريق للانتصارات ولمستواه الفني المعروف عنه فقط، وتابعت خلال الفترة الماضية الثلاث مباريات التي خاضها الأهلي في الدوري وتعرفت منها على اللاعبين بشكل جيد، وكذلك زادت التدريبات من معرفتي بهم".

يذكر أن الراقي يستعد لملاقاة النصر في 27 من الشهر الجاري، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، ضمن الجولة الخامسة من الدوري المحلي.

ويحتل الأهلي المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد سبع نقاط، متساويًا في النقاط مع العدالة (مركز ثالث) والنصر (مركز رابع).