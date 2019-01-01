"واتس آب" طريقة المحمدي لإخطار ثنائي الأهلي بالاستبعاد

الراقي يلاقي الفتح بحثًا عن استعادة الانتصارات بعد الهزيمة أمام الوحدة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

يخوض الأهلي السعودي حاليًا لقاء الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، أمام الفيصلي، على ملعب الأمير محمد بن فهد.

صالح المحمدي؛ المدير الفني للراقي، اعتمد على تشكيل مكون من: محمد العويس، عبد الله حسون، عبد الباسط هندي، محمد خبراني، لوكاس ليما، نوح الموسى، جوزيف دي سوزا، عبد الفتاح عسيري، يوسف البلايلي، دجانيني تفاريس، عمر السومة.

بينما يجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمد اليامي، معتز هوساوي، يزيد البكر، يوسف الحربي، علي الأسمري، عبد الرحمن غريب، حسين المقهوي، مصطفى بصاص، محمد المجحد.

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ووفقًا لصحيفة "عكاظ" فإن المحمدي أخطر الثنائي ياسر المسيليم وسلمان المؤشر بالاستبعاد من اللقاء عن طريق إرسال رسالة عبر تطبيق "واتس آب" بعد انتهاء مران الفريق أول أمس الخميس.

وأوضحت مصادر الصحيفة أن الثنائي أصيب بالدهشة من طريقة المدرب، خاصةً وأنهما كانا يستعدان بشكل جيد للمشاركة في اللقاء.

يذكر أن الراقي يحتل المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري برصيد أربع نقاط، بينما يأتي الفتح أخيرًا دون أي نقاط.

وتعد هذه المباراة هي الأولى التي يديرها المحمدي للراقي بعدما تولى المسؤولية مؤقتًا عقب إقالة الكرواتي برانكو؛ المدير الفني السابق للفريق، إثر الهزيمة أمام الوحدة في الجولة الماضية بنتيجة 2-1.