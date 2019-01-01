رغم النتائج الطيبة - الأهلي لم يحدد موقف صالح المحمدي

صالح المحمدي يقدم نتائج رائعة مع الأهلي

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

نتائج طيبة يحققها المدرب الوطني صالح المحمدي، رفقة فريق أهلي جدة السعودي، رغم ذلك لم تحدد إدارة الأهلي موقفها من المدرب المؤقت حتى الآن.

المحمدي قاد الفريق في ثلاث مواجهات، حقق الفوز على الفتح والفيحاء، وتعادل في مباراة واحدة أمام النصر.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن إدارة الأهلي لم تحدد حتى الآن موقفها من استمرار صالح المحمدي مع الفريق.

رسالة إلى الاتحاديين: لا تذبحوا سييرا

صالح المحمدي منح لاعبي الأهلي راحة لمدة 4 أيام، بعد انتهاء مباراة الفيحاء، والتي أقيمت منذ يومين، بالجولة السادسة، ضمن منافسات الدوري السعودي.

الأهلي حقق الفوز على الفيحاء بثلاثة أهداف دون رد، لينهي المحمدي 3 مباريات مدربًا للفريق، دون تلقي أي هدف.