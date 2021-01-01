سيد عبد الحفيظ: إصابة جديدة لكريم نيدفيد، وهذا موعد عودة معلول وسليمان

ظروف صعبة يعيشها بطل الثلاثية على صعيد الإصابات

أشار سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي إلى أن كريم وليد (نيدفيد) كان قريبًا جدًا من العودة إلى التدريبات الجماعية والمباريات قبل أن يتعرض لإصابة جديدة هي رشح الركبة ستؤجل عودته.

اللاعب الشاب المعروف باسم كريم نيدفيد لم يلعب مع الأهلي طوال الموسم الماضي، وقد أوضح عبد الحفيظ أن اللاعب سار خطوات جيدة جدًا في تدريباته التأهيلية وكان مقررًا انخراطه في التدريبات في بداية مارس الجاري، لكنه رشح بسيط في الركبة أفسد تلك الخطة.

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عبد الحفيظ تطرق خلال تصريحاته الإذاعية صباح اليوم إلى حالة الثلاثي وليد سليمان وعلي معلول وصلاح محسن، بقوله "معلول قطع شوطًا كبيرًا في علاجه وعلى الأرجح وبنسبة 95% سيتواجد معنا في مباراة فيتا كلوب"

تابع "وليد سليمان تعرض لإصابة أصعب نسبيًا، لا أتوقع لحاقه بالمباراة القارية، لكن غالبًا سيعود إلى التدريبات الجماعية بعد عودتنا من الكونغو، محمود وحيد سيحتاج من شهر إلى شهرين للعلاج والتأهيل، فيما صلاح محسن تعافى تمامًا وشارك فعلًا في المران الجماعي".

يُذكر أن الأهلي سيواجه الإسماعيلي يوم الأربعاء القادم، ومن ثم سيتجه إلى الكونغو لخوض مباراة مصيرية مع فيتا كلوب، إذ يتعين عليه الفوز للحفاظ على فرصه في التأهل لربع نهائي دوري الأبطال.